В Казахстане зарегистрировано 47 новых случаев заражения COVID-19

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.45 1 мая в республике зарегистрировано 47 новых случаев заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 10, Павлодарской области - 13, Карагандинской области - 2, Кызылординской области - 3, Жамбылской области - 4, Мангистауской области - 6, городе Шымкенте - 8, Атырауской области - 1", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтвержден 3551 случай регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 650, городе Алматы - 1140, городе Шымкенте - 201, Акмолинской области - 99, Актюбинской области - 109, Алматинской области - 142, Атырауской области - 140, Восточно-Казахстанской области - 23, Жамбылской области - 136, Западно-Казахстанской области - 152, Карагандинской области - 151, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 204, Мангистауской области - 55, Павлодарской области - 142, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 127.





В Карагандинской области зарегистрировано 2 новых случая заболевания. В городе Караганде зарегистрирован 1 случай - мужчина 1961 года рождения.

Второй заболевший - жительница города Абая 1996 года рождения. Они ранее были помещены на карантин в связи с контактом с ранее зараженным пациентом. По результатам ПЦР-анализа у них был уточнен диагноз "COVID-19". Пациенты доставлены в инфекционный стационар.





По состоянию на 1 мая в области выявлен 151 случай заражения, в том числе 1 летальный случай, 61 пациент выписан.

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