В Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев коронавируса

НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 5 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии выявлен 1 305 691 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, на 21 мая в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом, из них: в Алматы - 3, в Шымкенте - 2.

За прошедшие сутки в Казахстане от COVID-19 выздоровели 11 человек, из них: в Нур-Султане - 6, в Алматы - 5.

Всего в стране, как сообщает МВК, от коронавирусной инфекции выздоровели 1 291 949 человек.

На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 135 человек, из них: в стационарах находятся - 49 пациент, на амбулаторном уровне - 86 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

По информации на 21 мая, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 498 495 человек, вторым компонентом - 9 271 427 человек.