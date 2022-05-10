В Казахстане зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 599 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 2, в городе Алматы - 3.

В Казахстане за сутки 79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 291 445 человек.

По состоянию на 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 1269 человек (КВИ+ - 493 и 776 КВИ-), из них в стационарах находится - 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1193 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

На 9 мая 2022 года в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 9 489 854 человека, II компонентом - 9 255 431 человек. Ревакцинировано - 4 102 877 человек.