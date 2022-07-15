В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 180,
в городе Алматы - 280,
в городе Шымкенте - 87,
в Акмолинской области - 8,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 67,
в Атырауской области - 17,
в ВКО - 12,
в Жамбылской области - 35,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 56,
в Костанайской области - 9,
в Кызылординской области - 19,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 8,
в СКО - 9,
в Туркестанской области - 13.
В "желтой" зоне находится город Алматы, остальные регионы РК - в "зеленой" зоне.
По данным Минздрава, 11 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (3628 КВИ+ и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне - 2267 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
В Казахстане на 13 июля I компонентом провакцинировано 9 533 500 человек, II компонентом - 9 316 921 человек. Ревакцинировано 4 875 878 человек.