В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 180,

в городе Алматы - 280,

в городе Шымкенте - 87,

в Акмолинской области - 8,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 67,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 56,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области - 19,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 8,

в СКО - 9,

в Туркестанской области - 13.

В "желтой" зоне находится город Алматы, остальные регионы РК - в "зеленой" зоне.

По данным Минздрава, 11 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (3628 КВИ+ и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне - 2267 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.

В Казахстане на 13 июля I компонентом провакцинировано 9 533 500 человек, II компонентом - 9 316 921 человек. Ревакцинировано 4 875 878 человек.