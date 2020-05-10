Система Orphus

В Казахстане зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом

09.05.2020, 19:08 7993
Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 18.40 9 мая зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 1, городе Шымкенте - 3, в Западно-Казахстанской области - 6, Карагандинской области - 2, Атырауской области - 5, Восточно-Казахстанской области - 5, Туркестанской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
Таким образом, в Казахстане на данный час зарегистрировано 4946 заражений COVID-19, из них 31 заболевший скончался. К настоящему моменту выздоровели 1740 человек.
 
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в:
 
Нур-Султане - 1004,
 
Алматы - 1559,
 
Шымкенте - 229,
 
Акмолинской области - 106;
 
Актюбинской области - 172;
 
Алматинской области - 182;
 
Атырауской области - 295;
 
Восточно-Казахстанской области - 48;
 
Жамбылской области - 177;
 
Западно-Казахстанской области - 224;
 
Карагандинской области - 188;
 
Костанайской области - 61;
 
Кызылординской области - 226;
 
Мангистауской области - 113;
 
Павлодарской области - 154;
 
Северо-Казахстанской области - 34;
 
Туркестанской области - 174.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая