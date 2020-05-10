В Казахстане зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 18.40 9 мая зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
Зарегистрированы еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 1, городе Шымкенте - 3, в Западно-Казахстанской области - 6, Карагандинской области - 2, Атырауской области - 5, Восточно-Казахстанской области - 5, Туркестанской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Таким образом, в Казахстане на данный час зарегистрировано 4946 заражений COVID-19, из них 31 заболевший скончался. К настоящему моменту выздоровели 1740 человек.
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в:
Нур-Султане - 1004,
Алматы - 1559,
Шымкенте - 229,
Акмолинской области - 106;
Актюбинской области - 172;
Алматинской области - 182;
Атырауской области - 295;
Восточно-Казахстанской области - 48;
Жамбылской области - 177;
Западно-Казахстанской области - 224;
Карагандинской области - 188;
Костанайской области - 61;
Кызылординской области - 226;
Мангистауской области - 113;
Павлодарской области - 154;
Северо-Казахстанской области - 34;
Туркестанской области - 174.
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