В Казахстане зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 18.40 9 мая зарегистрировано еще 24 случая заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 1, городе Шымкенте - 3, в Западно-Казахстанской области - 6, Карагандинской области - 2, Атырауской области - 5, Восточно-Казахстанской области - 5, Туркестанской области - 2", - сообщает портал coronavirus2020.kz .

Таким образом, в Казахстане на данный час зарегистрировано 4946 заражений COVID-19, из них 31 заболевший скончался. К настоящему моменту выздоровели 1740 человек.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в:

Нур-Султане - 1004,

Алматы - 1559,

Шымкенте - 229,

Акмолинской области - 106;

Актюбинской области - 172;

Алматинской области - 182;

Атырауской области - 295;

Восточно-Казахстанской области - 48;

Жамбылской области - 177;

Западно-Казахстанской области - 224;

Карагандинской области - 188;

Костанайской области - 61;

Кызылординской области - 226;

Мангистауской области - 113;

Павлодарской области - 154;

Северо-Казахстанской области - 34;

Туркестанской области - 174.

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