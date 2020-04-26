Система Orphus

В Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусом

25.04.2020, 17:45 12907
Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.45 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Из них в городе Нур-Султане - 10, городе Алматы - 21, Акмолинской области - 1, Карагандинской области - 2, Павлодарской области - 1, Атырауской области - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 2564 случая регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 464,
 
городе Алматы - 814,
 
городе Шымкенте - 161,
 
Акмолинской области - 89,
 
Актюбинской области - 55,
 
Алматинской области - 86,
 
Атырауской области - 108,
 
Восточно-Казахстанской области - 16,
 
Жамбылской области - 103,
 
Западно-Казахстанской области - 103,
 
Карагандинской области - 113,
 
Костанайской области - 39,
 
Кызылординской области - 170,
 
Мангистауской области - 26,
 
Павлодарской области - 89,
 
Северо-Казахстанской области - 30,
 
Туркестанской области - 98.
 
В Казахстане от заболевания выздоровели 629 человек, скончались 25.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая