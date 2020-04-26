В Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусом

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.45 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в городе Нур-Султане - 10, городе Алматы - 21, Акмолинской области - 1, Карагандинской области - 2, Павлодарской области - 1, Атырауской области - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2564 случая регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 464,

городе Алматы - 814,

городе Шымкенте - 161,

Акмолинской области - 89,

Актюбинской области - 55,

Алматинской области - 86,

Атырауской области - 108,

Восточно-Казахстанской области - 16,

Жамбылской области - 103,

Западно-Казахстанской области - 103,

Карагандинской области - 113,

Костанайской области - 39,

Кызылординской области - 170,

Мангистауской области - 26,

Павлодарской области - 89,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 98.

В Казахстане от заболевания выздоровели 629 человек, скончались 25.

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