В Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусом

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17.45 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них в городе Нур-Султане - 10, городе Алматы - 21, Акмолинской области - 1, Карагандинской области - 2, Павлодарской области - 1, Атырауской области - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2564 случая регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 464,
городе Алматы - 814,
городе Шымкенте - 161,
Акмолинской области - 89,
Актюбинской области - 55,
Алматинской области - 86,
Атырауской области - 108,
Восточно-Казахстанской области - 16,
Жамбылской области - 103,
Западно-Казахстанской области - 103,
Карагандинской области - 113,
Костанайской области - 39,
Кызылординской области - 170,
Мангистауской области - 26,
Павлодарской области - 89,
Северо-Казахстанской области - 30,
Туркестанской области - 98.
В Казахстане от заболевания выздоровели 629 человек, скончались 25.
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