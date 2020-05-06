В Казахстане зарегистрировано еще 39 случаев заражения COVID-19

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.15 зарегистрированы еще 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Новые случае заболевания зарегистрировано в Нур-Султане - 5, Алматы - 18, Костанайской области - 3, Атырауской области - 4, Павлодарской области - 2, Карагандинской области - 2, Алматинской области - 1, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 3.

Всего на данный час в РК зарегистрированы 4160 случаев заражения коронавирусом:

Нур-Султан - 728;

Алматы - 1353;

Шымкент - 215;

Акмолинская область - 101;

Актюбинская область - 163;

Алматинская область - 157;

Атырауская область - 206;

Восточно-Казахстанская область - 304

Жамбылская область - 158;

Западно-Казахстанская область - 198;

Карагандинская область - 161;

Костанайская область - 53;

Кызылординская область - 216;

Мангистауская область - 85;

Павлодарская область - 152;

Северо-Казахстанская область - 30;

Туркестанская область - 154.

От КВИ в РК скончались 29 человек, 1173 человека на сегодняшний день выздоровели.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тысяч. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.

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