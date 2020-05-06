В Казахстане зарегистрировано еще 39 случаев заражения COVID-19

Новые случае заболевания зарегистрировано в Нур-Султане - 5, Алматы - 18, Костанайской области - 3, Атырауской области - 4, Павлодарской области - 2, Карагандинской области - 2, Алматинской области - 1, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 3.
Всего на данный час в РК зарегистрированы 4160 случаев заражения коронавирусом:
Нур-Султан - 728;
Алматы - 1353;
Шымкент - 215;
Акмолинская область - 101;
Актюбинская область - 163;
Алматинская область - 157;
Атырауская область - 206;
Восточно-Казахстанская область - 304
Жамбылская область - 158;
Западно-Казахстанская область - 198;
Карагандинская область - 161;
Костанайская область - 53;
Кызылординская область - 216;
Мангистауская область - 85;
Павлодарская область - 152;
Северо-Казахстанская область - 30;
Туркестанская область - 154.
От КВИ в РК скончались 29 человек, 1173 человека на сегодняшний день выздоровели.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тысяч. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова накануне сообщила о постепенном ослаблении карантинных мер.
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