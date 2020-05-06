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В Казахстане зарегистрировано еще 39 случаев заражения COVID-19

05.05.2020, 12:35 10180
В Казахстане зарегистрировано еще 39 случаев заражения COVID-19
Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 12.15 зарегистрированы еще 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Новые случае заболевания зарегистрировано в Нур-Султане - 5, Алматы - 18, Костанайской области - 3, Атырауской области - 4, Павлодарской области - 2, Карагандинской области - 2, Алматинской области - 1, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 3.
 
Всего на данный час в РК зарегистрированы 4160 случаев заражения коронавирусом:
 
Нур-Султан - 728;
 
Алматы - 1353;
 
Шымкент - 215;
 
Акмолинская область - 101;
 
Актюбинская область - 163;
 
Алматинская область - 157;
 
Атырауская область - 206;
 
Восточно-Казахстанская область - 304
 
Жамбылская область - 158;
 
Западно-Казахстанская область - 198;
 
Карагандинская область - 161;
 
Костанайская область - 53;
 
Кызылординская область - 216;
 
Мангистауская область - 85;
 
Павлодарская область - 152;
 
Северо-Казахстанская область - 30;
 
Туркестанская область - 154.
 
От КВИ в РК скончались 29 человек, 1173 человека на сегодняшний день выздоровели.
 
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тысяч. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова накануне сообщила о постепенном ослаблении карантинных мер.
 

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