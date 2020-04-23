Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 2 135 человек

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.50 часов 22 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в городе Алматы - 18, Жамбылской области - 1, Восточно-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 2, городе Шымкент - 28, Мангистауской области - 2, Западно-Казахстанской области - 4, Костанайской области - 1, Кызылординской области - 6, городе Нур-Султан - 1, Павлодарской области -1", - сообщает портал coronavirus2020.kz .

На сегодняшний день в стране подтверждены 2135 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 404 случая, Алматы - 732 случая, Карагандинской области - 102 случая, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 77 случаев, Шымкент - 131 случай, Восточно-Казахстанской области - 12 случаев, Алматинской области - 62 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 38 случаев, Мангистауской области - 18 случаев, Кызылординской области - 157 случаев, Западно-Казахстанской области - 76 случаев, Туркестанской области - 69 случаев, Костанайской области - 35 случаев.

В Восточно-Казахстанской области по состоянию на 22.50 часов 22 апреля подтвердился ещё один факт заражения коронавирусной инфекцией

Отмечается, что коронавирусная инфекция выявлена у жителя Усть-Каменогорска.

Мужчина 1971 года рождения был обследован на COVID-19 по случаю близкого контакта с подтверждённым случаем от 21.04.2020 г. Результат анализа от 22 апреля положительный", - проинформировали в Оперштабе.

По эпиданамнезу за пределы области, страны не выезжал. Пациент изолирован и получает лечение. Состояние средней степени тяжести. В настоящее время усиленно ведется эпидрасследование и меры по выявлению и изоляции граждан, которые были в контакте с заболевшим.

На текущий момент в общей сложности в регионе зарегистрировано 12 подтвержденных случаев заболевания.

В городе Житикара Костанайской области зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусной инфекцией

Зараженная женщина 1974 года рождения. Является близкой по контакту с ранее выявленным случаем КВИ. По результатам диагностического исследования ПЦР был подтвержден диагноз СOVID-19", - говорится в сообщении Оперштаба.

В настоящее время устанавливается круг контактных лиц, проводится работа по их изоляции.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 22 апреля в Костанайской области выявлено 35 человек с инфекцией СOVID-19, выздоровели - 1.

1 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Павлодарской области

COVID-19 выявлен у жителя города Экибастуза. Пятидесятилетний мужчина обратился с жалобой на плохое самочувствие, повышенную температуру, в связи с чем был госпитализирован. Установлен диагноз пневмония", - рассказали в Оперштабе.

Положительный результат на COVID-19 был получен 21 апреля.

Круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день, по состоянию на 22 апреля, в Павлодарской области зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В городе Шымкент зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Все 28 человек были госпитализированы в карантинный стационар, в связи с контактом ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты анализы на исследование. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19", - сообщили в Оперштабе.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 22 апреля в городе выявлено 131 человек с инфекцией COVID-19.

Информация о зарегистрированном случае заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области

В Мангистауской области выявлен еще 2 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Пациенты 73 и 21 лет, жители города Актау, были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы", - проинформировали в Оперштабе.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

В настоящее время пациенты госпитализированы в областную больницу в инфекционное отделение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 22 апреля в регионе выявлено 18 человек с инфекцией COVID-19.





Таким образом, по последним данным в стране подтверждено 2135 случаев заражения коронавирусом, 515 выздоровели, 19 умерли.





11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 182 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,6 млн.









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