В Казахстане зарегистрировано еще 68 случаев заражения COVID-19

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 30 апреля, по состоянию на 13.20, подтверждено 3273 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 4, городе Алматы - 44, городе Шымкенте - 2, Мангистауской области - 2, Жамбылской области - 3, Алматинской области - 13", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3273 случая регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 631;

городе Алматы - 988;

городе Шымкенте - 192;

Акмолинской области - 99;

Актюбинской области - 82;

Алматинской области - 135;

Атырауской области - 135;

Восточно-Казахстанской области - 20;

Жамбылской области - 119;

Западно-Казахстанской области - 146;

Карагандинской области - 149;

Костанайской области - 49;

Кызылординской области - 198;

Мангистауской области - 48;

Павлодарской области - 128;

Северо-Казахстанской области - 30;

Туркестанской области - 124.

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