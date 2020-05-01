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В Казахстане зарегистрировано еще 68 случаев заражения COVID-19

30.04.2020, 14:12 7156
В Казахстане зарегистрировано еще 68 случаев заражения COVID-19
Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 30 апреля, по состоянию на 13.20, подтверждено 3273 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 4, городе Алматы - 44, городе Шымкенте - 2, Мангистауской области - 2, Жамбылской области - 3, Алматинской области - 13", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 3273 случая регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 631;
 
городе Алматы - 988;
 
городе Шымкенте - 192;
 
Акмолинской области - 99;
 
Актюбинской области - 82;
 
Алматинской области - 135;
 
Атырауской области - 135;
 
Восточно-Казахстанской области - 20;
 
Жамбылской области - 119;
 
Западно-Казахстанской области - 146;
 
Карагандинской области - 149;
 
Костанайской области - 49;
 
Кызылординской области - 198;
 
Мангистауской области - 48;
 
Павлодарской области - 128;
 
Северо-Казахстанской области - 30;
 
Туркестанской области - 124.
 

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