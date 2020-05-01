В Казахстане зарегистрировано еще 68 случаев заражения COVID-19

Зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 4, городе Алматы - 44, городе Шымкенте - 2, Мангистауской области - 2, Жамбылской области - 3, Алматинской области - 13", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 3273 случая регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 631;
городе Алматы - 988;
городе Шымкенте - 192;
Акмолинской области - 99;
Актюбинской области - 82;
Алматинской области - 135;
Атырауской области - 135;
Восточно-Казахстанской области - 20;
Жамбылской области - 119;
Западно-Казахстанской области - 146;
Карагандинской области - 149;
Костанайской области - 49;
Кызылординской области - 198;
Мангистауской области - 48;
Павлодарской области - 128;
Северо-Казахстанской области - 30;
Туркестанской области - 124.
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