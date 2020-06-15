Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте от заболевания скончался мужчина 1944 года рождения, в Западно-Казахстанской области - мужчина 1938 года рождения, в Павлодарской области - пациентка 1942 года рождения, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 73 летальных случая.

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