В казахстанских школах разрешили комбинированное обучение

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - С 1 марта в Казахстане разрешено комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, передает Kazakhstan Today.

С 1 марта разрешить комбинированное обучение школьников (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) с 1 по 5 классы, в международных - с 1 по 7 классы. Это не касается Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования", - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что МВК приняла ряд решений, направленных на смягчение карантина в "зеленых" и "желтых" зонах по коронавирусу.

Кроме того, Казахстан увеличит количество авиарейсов с рядом стран.

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