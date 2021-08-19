В казахстанских тюрьмах временно запретят свидания из-за карантина

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В казахстанских тюрьмах заключённым временно запретят свидания с родственниками из-за карантина, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Предоставление длительных и краткосрочных свиданий приостановлено в регионах с повышенным уровнем регистрации заболеваемости (красная зона). Содержащимся в учреждениях УИС предоставляются телефонные переговоры, а также видеосвидания", - сообщает пресс-служба КУИС.





Ограничения не коснутся персонала учреждений и осуждённых, подлежащих этапированию (перевозке). Кроме того, в случае получения полного курса вакцинации, осуждённые, отбывающие наказание в учреждениях минимальной безопасности, допускаются на рабочие объекты за пределами учреждения.

На сегодняшний день осуждённые и подследственные лица обеспечены необходимыми лекарственными средствами, усилены меры по недопущению заражения и распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, включающие проветривание, кварцевание палат и кабинетов, а также соблюдение масочного режима".

В комитете подчеркнули, что по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, длительные и краткосрочные свидания будут возобновлены.

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