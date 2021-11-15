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В Китае более 84 млн детей привиты от коронавируса

14.11.2021, 12:26 209413
В Китае более 84 млн детей привиты от коронавируса
Фото: Синьхуа
ПЕКИН. 14 НОЯБРЯ - Почти 84,4 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет прошли вакцинацию против COVID-19 по всему Китаю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из них более 49,4 млн получили бустерные - третьи дозы. Об этом сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Лянъю, пишет "Синьхуа".
 
Органы здравоохранения намерены активизировать вакцинацию этой возрастной группы, заявил он на пресс-конференции.
 
У Лянъю добавил, что все дети в возрасте от 3 до 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, вероятно, будут привиты к концу этого года.
 
В конце октября сообщалось, что в Китае начнут прививать детей от COVID-19 с трехлетнего возраста. Отказаться родители не смогут. Возраст выбран из соображений того, что с трех лет детей в стране начинают отправлять в детские сады. Прививать детей с трех до семнадцати лет будут одобренными в КНР вакцинами Sinopharm Пекинского института биологических продуктов и Sinovac. Они предназначены для вакцинации в том числе и малышей.
 

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Власти Австрии ввели локдаун для невакцинированных

15.11.2021, 10:59 38854
ВЕНА. 15 НОЯБРЯ - С сегодняшнего дня в Австрии начинает действовать десятидневный локдаун для невакцинированных от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы должны повысить уровень вакцинации. Она на позорно низком уровне", - заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

 
Локдаун введен на десять дней. Непривитым запретят выходить из дома без веской причины. На тех, кто идет на работу или учебу, в магазин за продуктами либо к врачу, ограничение не распространяется. Не действует оно и в отношении детей младше 12 лет, сообщает rbc.ru.
 
По данным The Washington Post, в Австрии один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе - полностью привиты только 65% населения. При этом последние дни число заразившихся коронавирусом за сутки бьет рекорды. 13 ноября в стране зарегистрировали 13,1 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19.
 

Сводка эпидситуации в РК: два региона находятся в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19

15.11.2021, 08:41 56188
Сводка эпидситуации в РК: два региона находятся в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19
Фото: ks-region69.com
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Согласно данным матрицы эпидемиологической ситуации, два региона Казахстана продолжают находиться в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В "красной" зоне: Павлодарская и Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
По состоянию на 23.59 14 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 957 537 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 112; 
 
в городе Алматы - 143; 
 
в городе Шымкенте - 4;  
 
в Акмолинской области - 79;  
 
в Актюбинской области - 15;  
 
в Алматинской области - 52;  
 
в Атырауской области - 16; 
 
в ВКО - 55; 
 
в Жамбылской области - 9;  
 
в ЗКО - 17;  
 
в Карагандинской области - 112;  
 
в Костанайской области - 113;  
 
в Кызылординской области - 18;  
 
в Мангистауской области - 13;  
 
в Павлодарской области - 125;  
 
в СКО - 141; 
 
в Туркестанской области - 14. 
 
В Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 915 369 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек (-29 734+ и 4941 КВИ-), из них: в стационарах - 6925 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 750 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;  
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 120 пациентов;  
 
- на аппарате ИВЛ - 104 пациента. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 14 ноября 2021 года зарегистрировано 12 434 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 15 человек. 
 
13 ноября 2021 года зафиксировано 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 88 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 182, летальных случаев - 5097, выздоровевших - 71 144.
 
На 15 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 539 432 человека, вторым - 7 817 732.
 

Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявили 1133 случая коронавируса

14.11.2021, 09:13 197587
Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки выявили 1133 случая коронавируса
Фото: Gustavo Fring: Pexels
НУР-СУЛТАН. 14 НОЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1133 случая заражения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 102 новых случая коронавируса, в Алматы - 137, в Шымкенте - 19, в Акмолинской области - 85, в Актюбинской области - 14, в Алматинской области - 72, в Атырауской области - 20, в Восточно-Казахстанской области - 70, в Жамбылской области - 12, в Западно-Казахстанской области - 35, в Карагандинской области - 123, в Костанайской области - 115, в Кызылординской области - 23, в Мангистауской области - 8, в Павлодарской области - 128, в Северо-Казахстанской области - 157, в Туркестанской области - 13.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 956 499 случаев заражения коронавирусом.
 
С 13 марта 2020 года от коронавирусной инфекции выздоровели 914 098 человек, из них 1487 - за последние сутки.
 
Умерли с начала пандемии 12 419 человек, из них 17 - за последние сутки.
 
За сутки выявлено 132 случая заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли три человека. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 81 139 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5093 человека.
 
Лечение продолжают получать 34 972 человека, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 29 982, с отрицательным (КВИ-) - 4 990. Находятся в стационарах 6 736 пациентов, на амбулаторном лечении - 28 236.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 503 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 127, на аппарате ИВЛ - 89.
 
В "красной" зоне находятся два региона: Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "жёлтой" зоне – четыре региона: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области.
 
В "зелёной" зоне – одиннадцать регионов: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
 

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