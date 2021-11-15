В Китае более 84 млн детей привиты от коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Согласно данным матрицы эпидемиологической ситуации, два региона Казахстана продолжают находиться в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В "красной" зоне: Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

По состоянию на 23.59 14 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 957 537 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 112;

в городе Алматы - 143;

в городе Шымкенте - 4;

в Акмолинской области - 79;

в Актюбинской области - 15;

в Алматинской области - 52;

в Атырауской области - 16;

в ВКО - 55;

в Жамбылской области - 9;

в ЗКО - 17;

в Карагандинской области - 112;

в Костанайской области - 113;

в Кызылординской области - 18;

в Мангистауской области - 13;

в Павлодарской области - 125;

в СКО - 141;

в Туркестанской области - 14.

В Казахстане 1271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 915 369 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек (-29 734+ и 4941 КВИ-), из них: в стационарах - 6925 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 750 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 120 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 104 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 14 ноября 2021 года зарегистрировано 12 434 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 15 человек.

13 ноября 2021 года зафиксировано 43 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 88 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 182, летальных случаев - 5097, выздоровевших - 71 144.

На 15 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 539 432 человека, вторым - 7 817 732.