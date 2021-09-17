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В Китае более миллиарда человек вакцинировались от КВИ

16.09.2021, 20:56 4105
ПЕКИН. 16 СЕНТЯБРЯ - Более 1 миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в материковом Китае - около 70% всего населения страны. Об этом заявил официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На 15 сентября в материковом Китае полностью вакцинированы 1 011 584 000 человек. В общей сложности суммарное число сделанных в стране прививок от коронавируса превысило 2,16 миллиарда.
 
Таким образом, по темпам вакцинации Китай обогнал ЕС и США.
 
Также сообщается, что в материковом Китае привиты около 95,28 миллиона молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет, а также более 200 миллионов пожилых людей старше 60 лет. 
 

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