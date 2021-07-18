В Китае от COVID-19 сделали более 1,43 млрд прививок

ПЕКИН. 17 ИЮЛЯ - Более 1,43 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 16 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 миллиарда 437 миллионов 623 тысяч прививок от COVID-19", - сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

При этом не уточняется, сколько именно человек сделали прививки, сколько человек получили одну дозу, а сколько - две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной, пишет РИА "Новости".

Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу года - 80%. На данный момент нет официальной статистики о том, какой процент населения КНР привит.

По данным последней переписи, в материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек.

Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.

Власти Китая с 15 декабря прошлого года начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.

Напомним, в Казахстане на сегодняшний день I компонентом провакцинировано 4 835 653 человека, II компонентом - 2 731 707 человек.

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