В Китае проводят испытания нескольких вакцин от коронавируса

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Китае приступили к испытаниям нескольких вакцин от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По данным оперативного штаба Госкомиссии, три вакцины от COVID-19 одобрены для клинических испытаний. Две из них - инактивированные. Разработка вакцины ведётся в пяти направлениях. Каждый препарат должен пройти три фазы клинических испытаний и только после этого можно начать его широкое применение.

Самая первая вакцина, созданная на основе аденовирусного вектора, уже проходит вторую фазу тестирования. Это первый случай в мире перехода вакцины во вторую стадию исследований. 12 и 13 апреля Госуправление по контролю за оборотом лекарственных средств одобрило также испытания еще двух инактивированных вакцин, разработанных в двух разных лабораториях", - сообщил директор департамента Министерства науки и техники КНР У. Юаньбинь.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. В мире зарегистрировано более 2 млн инфицированных.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к заключению, что коронавирусная инфекция способна передаваться от одного человека до другого на расстоянии 4 метров. Ученые CDC также отмечают, что вирус COVID-19 широко распространяется в воздухе, при этом сохраняет свою жизнеспособность на различных предметах до нескольких дней. Вместе с тем специалисты CDC зафиксировали активное распространение коронавируса в местах скопления, где располагаются тяжелобольные. Другими словами, в отделениях интенсивной терапии.

В США за последние сутки коронавирусная инфекция унесла рекордное число жизней. Количество умерших от данного заболевания составило 2228 человек. До этого четыре дня подряд в стране наблюдалось снижение умерших от коронавируса COVID-19. Так, днем ранее погибших было 1509 человек. Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек.

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