В Китае введут карантинные меры из-за резкого увеличения количества зараженных COVID-19

ПЕКИН. 13 МАРТА - В континентальной части Китая в субботу было выявлено 1 807 новых случаев локального заражения COVID-19, тогда как в пятницу было зафиксировано 476 новых случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, среди 1 807 новых случаев локального заражения COVID-19, зафиксированных 12 марта, 1 412 случаев были выявлены в провинции Цзилинь, 175 - в провинции Шаньдун, 62 - в провинции Гуандун, 39 - в провинции Шэньси, 33 - в провинции Хэбэй, 23 - в провинции Цзянсу, 17 - в городе Тяньцзинь. Остальные подтвержденные случаи локального заражения COVID-19 были зарегистрированы в других 12 административных единицах провинциального уровня страны, сообщает портал russian.china.org.cn

Также 12 марта в континентальной части страны был зарегистрирован 131 новый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывший из-за рубежа.

Кроме того, в Китае были зарегистрировано 1 455 новых бессимптомных носителей коронавируса, 140 из которых прибыли из-за рубежа, информирует Синьхуа

По состоянию на конец субботы в континентальной части Китая в общей сложности было зарегистрировано 115 466 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

К концу того же дня 7 230 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 все еще находились на лечении в медучреждениях страны, 6 из них - в тяжелом состоянии. За период с начала пандемии в континентальной части страны от коронавируса скончались 4 636 человек.

Новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части Китая отсутствовали, сообщили в ведомстве.

В связи с возникшей ситуацией вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань сегодня призвала регионы с неблагоприятной эпидемической обстановкой в кратчайшие сроки свести к нулю число случаев заражения COVID-19 среди населения, приняв решительные меры, чтобы как можно скорее взять вспышки эпидемии под контроль.

По ее словам, необходимо приложить усилия для расширения охвата тестирования на нуклеиновые кислоты, ускорить эпидемиологический скрининг, транспортировку и помещение пациентов на карантин, а также в строгом порядке вводить карантинные меры.

Первоочередной задачей, по мнению Сунь Чуньлань, является предотвращение завоза в страну случаев заражения из-за рубежа, в этой связи приоритетное внимание должно уделяться пунктам пропуска через государственную границу, а ключевой мерой является использование системы "замкнутого цикла".

Кроме того, Сунь Чуньлань попросила школы усилить ежедневный мониторинг здоровья, увеличить долю выборочного тестирования на нуклеиновые кислоты и не допускать возникновения очагов распространения инфекции.