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В Китае введут карантинные меры из-за резкого увеличения количества зараженных COVID-19

13.03.2022, 16:03 5186
В Китае введут карантинные меры из-за резкого увеличения количества зараженных COVID-19
ПЕКИН. 13 МАРТА - В континентальной части Китая в субботу было выявлено 1 807 новых случаев локального заражения COVID-19, тогда как в пятницу было зафиксировано 476 новых случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, среди 1 807 новых случаев локального заражения COVID-19, зафиксированных 12 марта, 1 412 случаев были выявлены в провинции Цзилинь, 175 - в провинции Шаньдун, 62 - в провинции Гуандун, 39 - в провинции Шэньси, 33 - в провинции Хэбэй, 23 - в провинции Цзянсу, 17 - в городе Тяньцзинь. Остальные подтвержденные случаи локального заражения COVID-19 были зарегистрированы в других 12 административных единицах провинциального уровня страны, сообщает портал russian.china.org.cn.
 
Также 12 марта в континентальной части страны был зарегистрирован 131 новый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывший из-за рубежа.
 
Кроме того, в Китае были зарегистрировано 1 455 новых бессимптомных носителей коронавируса, 140 из которых прибыли из-за рубежа, информирует Синьхуа.
 
По состоянию на конец субботы в континентальной части Китая в общей сложности было зарегистрировано 115 466 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
 
К концу того же дня 7 230 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 все еще находились на лечении в медучреждениях страны, 6 из них - в тяжелом состоянии. За период с начала пандемии в континентальной части страны от коронавируса скончались 4 636 человек.
 
Новые летальные случаи от COVID-19 в тот день в континентальной части Китая отсутствовали, сообщили в ведомстве.
 
В связи с возникшей ситуацией вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань сегодня призвала регионы с неблагоприятной эпидемической обстановкой в кратчайшие сроки свести к нулю число случаев заражения COVID-19 среди населения, приняв решительные меры, чтобы как можно скорее взять вспышки эпидемии под контроль.
 
По ее словам, необходимо приложить усилия для расширения охвата тестирования на нуклеиновые кислоты, ускорить эпидемиологический скрининг, транспортировку и помещение пациентов на карантин, а также в строгом порядке вводить карантинные меры.
 
Первоочередной задачей, по мнению Сунь Чуньлань, является предотвращение завоза в страну случаев заражения из-за рубежа, в этой связи приоритетное внимание должно уделяться пунктам пропуска через государственную границу, а ключевой мерой является использование системы "замкнутого цикла".
 
Кроме того, Сунь Чуньлань попросила школы усилить ежедневный мониторинг здоровья, увеличить долю выборочного тестирования на нуклеиновые кислоты и не допускать возникновения очагов распространения инфекции.
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусом

13.03.2022, 10:09 9561
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 442 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
 в городе Нур-Султане - 8;
 
 в городе Алматы - 41;
 
 в городе Шымкенте - 1;
 
 в Акмолинской области - 2;
 
 в Актюбинской области - 0;
 
 в Алматинской области - 5;
 
 в Атырауской области - 0;
 
 в ВКО - 4;
 
 в Жамбылской области - 2;
 
 в ЗКО - 3;
 
 в Карагандинской области - 5;
 
 в Костанайской области - 9;
 
 в Кызылординской области - 0;
 
 в Мангистауской области - 0;
 
 в Павлодарской области - 4;
 
 в СКО - 14;
 
 в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 609 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 280 971, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 13 марта лечение от КВИ продолжает получать 10 881 человек (9 825 КВИ+ и 1 056 КВИ-), из них: в стационарах находится 988 пациентов, на амбулаторном уровне - 9 893.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 26, на аппарате ИВЛ - 21.
 
За 12 марта от КВИ+ скончались три человека. С 13 марта 2020 года по 12 марта 2022 года в РК зарегистрировано заболевших - 1 304 442 случая, 13 646 летальных случаев от КВИ+.
 
11 марта 2022 года зафиксировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 418, летальных случаев - 5347.
 
На 12 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 423 576 человек, вторым - 9 070 228.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 124 новых случая COVID-19

12.03.2022, 09:37 23146
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 124 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая, из них:
 
  • в Нур-Султане - 9;
  • в Алматы - 40;
  • в Шымкенте - 4;
  • в Акмолинской области - 3;
  • в Актюбинской области - 3;
  • в Алматинской области - 3;
  • в Атырауской области - 8;
  • в ВКО - 10;
  • в Жамбылской области - 2;
  • в ЗКО - 3;
  • в Карагандинской области - 6;
  • в Костанайской области - 5;
  • в Кызылординской области - 1;
  • в Мангистауской области - 0;
  • в Павлодарской области - 7;
  • в СКО - 17;
  • в Туркестанской области - 3.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выздоровевших в Казахстане - 1 280 362.
 
На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 394 человека (10 339 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них в стационарах находятся 1024 пациента, на амбулаторном уровне - 10 370 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 86 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 27 пациентов, на аппарате ИВЛ - 22 пациента. 
 
10 марта 2022 года зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 24 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 390, летальных случаев - 5347. 10 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 643 летальных случая от КВИ+.
 
В "зеленой зоне": Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
11 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 419 678 человек, 2-м компонентом - 9 061 561 человек.
 
Напомним, вчера в Казахстане в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах, были отменены ношение масок на улице, использование мобильного приложения Ashyq, требования к соблюдению социальной дистанции, обязательная термометрия и другие противоэпидемические меры. 
 

В Казахстане отменяют обязательное ношение масок

11.03.2022, 20:10 30596
В Казахстане отменяют обязательное ношение масок
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан принято решение отменить на всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:
 
  • обязательное использование мобильного приложения "Ashyq";
  • требования к соблюдению социальной дистанции;
  • обязательную термометрию.
 
Также решено отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска. 
 
Отменяются ограничения допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.
 
Отменяется обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом. 
 
В завершение совещания Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 304 220 случаев.
 

Россия отменила ковидные ограничения на полеты в Казахстан

11.03.2022, 14:28 32976
Россия отменила ковидные ограничения на полеты в Казахстан
Фото: Pexels.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Россия отменила ограничения, введенные из-за COVID-19, на полеты в восемь стран, в том числе в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - сообщает Sputnik со ссылкой на сообщение Росавиации.

 
Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двусторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению. При этом авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", сообщает сайт. 
 
Напомним, сегодня Air Astana приостановила все полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия.
 
В то же время авиакомпания SCAT увеличит число рейсов в Россию.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19

11.03.2022, 09:06 35276
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 304 220 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев КВИ+, из них:
 
в городе Нур-Султане - 10,
 
в городе Алматы - 33,
 
в городе Шымкенте - 2,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 3,
 
в Алматинской области - 3,
 
в Атырауской области - 2,
 
в ВКО - 7,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 9,
 
в Карагандинской области - 7,
 
в Костанайской области - 11,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 9,
 
в СКО - 19,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 1032 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 279 719, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (10 859 КВИ+ и 1 051 КВИ-), из них: в стационарах находятся 1124 пациента, на амбулаторном уровне - 10 786.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 95 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 30, на аппарате ИВЛ - 22.
 
10 марта 2022 года зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 24 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 370, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 81 972.

9 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 642 летальных случая от КВИ+.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 10 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 415 905 человек, вторым - 9 052 853.
 

Новый штамм коронавируса выявлен в Европе

10.03.2022, 09:30 41396
Новый штамм коронавируса выявлен в Европе
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В ряде европейских стран выявлен новый штамм коронавируса Дельтакрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса Дельтакрон, информирует РИА "Новости".
 

Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень", - сказала она.

 
Ван Керкхове добавила, что Дельтакрон возник при объединении подвидов штамма Дельта AY.4 и Омикрон BA.1/BA.2. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом

10.03.2022, 08:35 42456
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 101 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 7;
 
в городе Алматы - 22;
 
в городе Шымкенте - 4;
 
в Акмолинской области - 4;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 0;
 
в Атырауской области - 3;
 
в ВКО - 2;
 
в Жамбылской области - 4;
 
в ЗКО - 0;
 
в Карагандинской области - 9;
 
в Костанайской области - 2;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 8;
 
в СКО - 23;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 1007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 278 687, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 12 804 человека (11 773 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них: в стационарах находится 1250 пациентов, на амбулаторном уровне - 11 554.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 102 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 34, на аппарате ИВЛ - 23.
 
Случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано. 8 марта от заболевания скончались три человека.
 
8 марта от КВИ+ скончались два человека.
 
На 9 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 412 038 человек, вторым - 9 044 438.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания COVID-19

09.03.2022, 08:45 46811
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 012 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 7,
 
в городе Алматы - 23,
 
в городе Шымкенте - 2,
 
в Акмолинской области - 4,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 2,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 3,
 
в Карагандинской области - 11,
 
в Костанайской области - 3,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 2,
 
в СКО - 25,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 680, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
8 марта 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), не зафиксировано летальных случаев, 19 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 326, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 927.
 
С 13 марта 2020 года по 8 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 639 летальных случаев от КВИ+. 7 марта от КВИ+ скончались три человека.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них: в стационарах находятся 1348 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 400.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 101 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 38, на аппарате ИВЛ - 23.
 
На 8 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 410 880 человек, вторым - 9 042 521.
 

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