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В Китае выявили первый случай штамма Омикрон

13.12.2021, 20:35 35884
В Китае выявили первый случай штамма Омикрон
Фото: iz.ru
ПЕКИН. 13 ДЕКАБРЯ - В городе Тяньцзинь на севере Китая зарегистрировали первый случай инфицирования Омикрон-штаммом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно информации тяньцзиньского городского штаба, инфицированный COVID-19 гражданин прибыл в КНР из-за рубежа, сообщает iz.ru.
 
Отмечается, что заболевание у него протекает бессимптомно. Мужчина был направлен в медицинское учреждение.
 

Это первый случай обнаружения штамма Омикрон в материковом Китае", - сказано в заявлении городского штаба.

 
Ранее сообщалось о первом зарегистрированном в Великобритании случае смерти от штамма Омикрон. 
 

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В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти от штамма Омикрон

13.12.2021, 18:54 45361
В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти от штамма Омикрон
Фото: Globallookpress
ЛОНДОН. 13 ДЕКАБРЯ - В Великобритании умер как минимум один человек, заразившийся Омикрон-штаммом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как считают в британском правительстве, из-за "очень заразной" природы новый штамм может "доминировать и распространяться в геометрической прогрессии". По прогнозам Лондонской школы гигиены, уже зимой в Соединенном Королевстве случаи заражения Омикроном достигнут рекордного уровня, а число госпитализаций может превысить прошлогодние показатели, обрушив Национальную службу здравоохранения (NHS), сообщает РИА Новости.
 

К сожалению, да. Омикрон вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с Омикроном", - заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

 
Отметим, что из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса следует, что новый штамм коронавируса Омикрон может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у Дельты.
 
Вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против Омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.
 
Штамм коронавируса Омикрон может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. 
 

ВОЗ считает штамм коронавируса Омикрон менее опасным, чем Дельта

13.12.2021, 14:12 69391
ВОЗ считает штамм коронавируса Омикрон менее опасным, чем Дельта
Фото: Globallookpress
ЖЕНЕВА. 13 ДЕКАБРЯ - Новый штамм коронавируса Омикрон может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у Дельты, следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против омикрона. Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма Омикрон позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", - говорится в заявлении.

 
Как подчеркнули в ВОЗ, вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые, пишет РИА Новости.
 
На сегодня омикрон выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти дельту, но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.
 
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом - больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
 
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название Омикрон - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено менее 500 случаев коронавируса

13.12.2021, 08:48 98254
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 12 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 979 975 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 81;
 
в городе Алматы - 14;
 
в городе Шымкенте - 5;
 
в Акмолинской области - 59;
 
в Актюбинской области - 2;
 
в Алматинской области - 12;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 2;
 
в ЗКО - 10;
 
в Карагандинской области - 90;
 
в Костанайской области - 60;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 3;
 
в Павлодарской области - 66;
 
в СКО - 66;
 
в Туркестанской области - 6.
 
В Казахстане за сутки 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 948 757 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 128 человек (18 354 КВИ+ и 2 774 КВИ-), из них: в стационарах - 4147 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 981.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 330 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 64.
 
По данным Минздрава, с 13 марта по 12 декабря 2021 года зарегистрировано 12 864 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 11 декабря от КВИ+ скончались 12 человек.
 
11 декабря 2021 года зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 39 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 435, летальных случаев - 5185, выздоровевших - 75 476.
 
12 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 856 816 человек, вторым - 8 290 398 человек.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 145 975, беременные женщины - 10 716, кормящие женщины - 25 988. Второй дозой: подростки - 11 202, беременные женщины - 1162, кормящие женщины - 2879
 
В "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

Вакцина от Pfizer оказалась в 32 раза менее эффективна против Омикрон-штамма

12.12.2021, 18:06 157168
Вакцина от Pfizer оказалась в 32 раза менее эффективна против Омикрон-штамма
ГОНКОНГ. 12 ДЕКАБРЯ - Вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech показала в 32 раза меньшую эффективность против Омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К такому выводу пришла группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга, пишет издание South China Morning Post.
 

Мы видим, что у большинства людей [после двух доз данной прививки] был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно - в 32 раза или более - снижена против Омикрон-разновидности", - заявил профессор медицинского факультета Университета Гонконга Малик Пейрис.

 
В скором времени эта же группа ученых намерена представить результаты исследования в отношении эффективности против Омикрон-штамма другой доступной в Гонконге вакцины производства китайской компании Sinovac. Однако этот препарат изначально считается гораздо менее эффективным с точки зрения уровня выработки антител по сравнению с вакциной от Pfizer и BioNTech.
 
Участники эксперимента подчеркнули, что вакцины по-прежнему способны защищать людей от тяжелых последствий заболевания COVID-19 и смертельного исхода.
 
1 декабря гонконгские ученые первыми в Азии успешно выделили Омикрон-штамм коронавируса из клинических образцов.
 
Ранее сообщалось, что Казахстан ввел ограничения на въезд из ряда стран и приостановил авиасообщение с Египтом в связи с угрозой распространения нового штамма. 
 
Появление штамма Омикрон также стало одной из причин ослабления тенге, полагают в Нацбанке.
 

Сводка эпидситуации в Казахстане: число выздоровевших превысило количество новых больных

12.12.2021, 10:00 192511
НУР-СУЛТАН. 12 ДЕКАБРЯ - В Казахстане за минувшие сутки число выявленных новых случаев коронавируса оказалось ниже числа выздоровевших и составило 554 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За минувшие сутки: Нур-Султан - 68, Алматы - 38, Шымкент - 12, Акмолинская область - 48, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 23, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 15, Карагандинская область - 95, Костанайская область - 70, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 69, Северо-Казахстанская область - 74, Туркестанская область - 6.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 979 484 случая COVID-19.
 
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 948 214 человек, из них 631 - за последние сутки.
 
По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 12 843 человека, из них 15 - за последние сутки.
 
В стране за сутки выявлено 65 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), пять человек скончались. По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 83 414 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5184 человека.
 
По состоянию на 11 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 21 211 человек, из них 18 418 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 2793 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 4145 пациентов, на амбулаторном лечении - 17 066.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 322 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 85, на аппарате ИВЛ - 66.
 
По данным на 12 декабря, в Казахстане первым компонентом вакцинировались 8 852 029 человек, вторым компонентом - 8 286 016 человек.
 
В субботу, 11 декабря, вакциной Pfizer провакцинировано:
 
- I компонентом - 181 037 человек,
 
- II компонентом - 14 580 человек.
 
Из них:
 
Первой дозой:
 
- подростки - 144 613,
 
- беременные женщины - 10 645,
 
- кормящие женщины - 25 779.
 
Второй дозой:
 
- подростки - 10 690,
 
- беременные женщины - 1141,
 
- кормящие женщины - 2749.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 декабря 2021 года, в "красной" зоне нет ни одного региона.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: 11 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии

11.12.2021, 09:23 289765
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 10 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 930 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 100,
 
в городе Алматы - 34,
 
в городе Шымкенте - 3,
 
в Акмолинской области - 58,
 
в Актюбинской области - 7,
 
в Алматинской области - 16,
 
в Атырауской области - 4,
 
в ВКО - 21,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 18,
 
в Карагандинской области - 82,
 
в Костанайской области - 58,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 73,
 
в СКО - 77,
 
в Туркестанской области - 8.
 
В Казахстане за сутки 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 947 583 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 364 человека (18 510 КВИ+ и 2854 КВИ-), из них: в стационарах находятся 4184 пациентов; на амбулаторном уровне - 17 180 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 326 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 87 пациентов, на аппарате ИВЛ - 63 пациента.
 
По данным Минздрава РК, 9 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 9 человек
 
9 декабря 2021 года зафиксировано 66 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 119 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 349, летальных случаев - 5179, выздоровевших - 75 316.
 
В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На сегодняшний день первым компонентом вакцины иммунизированы 8 846 068 человек, вторым компонентом - 8 277 848 человек.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 141 798, беременные женщины - 10 451, кормящие женщины - 25 277. 
 
Второй дозой: подростки - 9259, беременные женщины - 1026, кормящие женщины - 2378
 

Сколько будет действовать "зеленый" статус в Ashyq после ревакцинации

11.12.2021, 07:59 302050
Сколько будет действовать "зеленый" статус в Ashyq после ревакцинации
Фото: atpress.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова подписала постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 20 октября 2021 года №44", согласно которому "зеленый" статус в Ashyq будет действовать год после ревакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению главного госсанврача, лица, получившие ревакцинацию против COVID-19, будут иметь "зеленый" статус в течении одного года со дня получения ревакцинации.

Для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, "зеленый" статус сохраняется в течение 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, "зеленый" статус переводится в "синий".
 

Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус "зеленый" сохраняется в течение одного года", - говорится в документе.

 

 

Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане

10.12.2021, 10:19 391933
Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане
Фото: hibiny.com
БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - В Кыргызстане выступают против закрытия государственной границы из-за распространения в мире штамма Омикрон, однако намерены усилить меры по предотвращению его завоза в республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Кыргызстане в ближайшее время будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в республику, сообщает портал "Кабар".
 
Одновременно с этим Министерству здравоохранения КР поручено рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 до 48 часов до прибытия. 

 

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