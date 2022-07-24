В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 328 844 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 797,

в городе Алматы - 804,

в городе Шымкенте - 115,

в Акмолинской области - 70,

в Актюбинской области - 36,

в Алматинской области - 74,

Жетысуской области - 126,

в Атырауской области - 46,

в ВКО - 17,

в Абайской области - 30,

в Жамбылской области - 78,

в ЗКО - 48,

в Карагандинской области - 212,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 36,

в Кызылординской области - 52,

в Мангистауской области - 33,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 22.

За 21 июля зарегистрировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).





В Казахстане за сутки 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 299 032.

На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (16 147 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 015 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

На 22 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 544 079 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 325 823 человека. Ревакцинировано - 4 961 965 человек.