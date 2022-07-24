В КНР "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом

ПЕКИН. 23 ИЮЛЯ - В Китайской Народной Республике "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом, рассказал в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин) Сюн Лэпин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Что мы сделали против омикрона… Суть "политики нулевой терпимости" - быстро реагировать, с минимальными затратами и расходами преодолеть новую вспышку. Раннее выявление, раннее формирование, ранняя изоляция, раннее лечение. Во-первых, "политика нулевой терпимости" остается эффективным способом борьбы с коронавирусом. Во-вторых, нулевая терпимость - проявление приверженности идее "жизнь человека важнее всего". В-третьих, нулевая терпимость - пример для всего мира в борьбе с эпидемией, реализации идеи "сообщества единой судьбы человечества", - сообщил Сюн Лэпин.
По информации эксперта, "ключевая идея в борьбе против ковида - "люди превыше всего, жизнь превыше всего" - обещание Коммунистической партии Китая своему народу, который составляет 1,4 миллиарда человек. Именно этой идеи всегда придерживались в постоянной борьбе Китая против эпидемии".
Государству удалось мобилизовать финансы, в сжатые сроки собрав 162,5 млрд юаней (около $23 млрд) на борьбу с вирусом. Благодаря этим средствам стране удалось обеспечить 100-процентную доступность лечения от коронавирусной инфекции. Был внедрен принцип "сначала лечение - потом оплата", при этом многих лечили абсолютно бесплатно. Средний размер счета за лечение от COVID-19 по Китаю составляет 23 тысячи юаней (более $3 тысяч), при этом в тяжелых случаях стоимость может достигать 150 тыс.яч ($21,5 тысячи), а в критических - миллиона юаней ($143 тысячи). Примечательно, что все 100-тысячные и миллионные счета китайское государство покрыло полностью", - подчеркнул Сюн Лэпин.
Гуманитарная помощь мировому сообществу со стороны Китая
По состоянию на апрель 2022 года Китай предоставил сотни миллиардов штук противоэпидемических средств 153 странам и 15 международным организациям. Также 2,2 миллиарда доз вакцинации более чем 120 странам и международным организациям. В 2020 году Китай отправил ВОЗ 50 миллионов долларов США для поддержки стран, отстающих в медицинском обслуживании, и провел около 30 встреч по обмену опытом с более чем 100 странами и регионами с помощью удаленной видеосвязи", - отметил эксперт.
Сюн Лэпин
Кандидат политических наук.
Старший преподаватель Beijing Foreign Studies University.
Ответственный редактор научного журнала "Евразийские гуманитарные исследования" (Пекин).
Корреспондент, переводчик, редактор "Россия сегодня" (Москва, 2016-2019).
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.