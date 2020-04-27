В колонии в Алматинской области у беременной заключенной выявили коронавирус, учреждение закрыли на карантин

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Талдыкорган. 26 апреля. Kazakhstan Today - В женской колонии ЛА-155/4 в поселке Жаугашты Алматинской области у одной беременной осужденной выявили COVID-19. Учреждение закрыли на карантин, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, сегодня тест на КВИ показал положительный результат и осужденная, содержащаяся в учреждении ЛА-155/4 в поселке Жаугашты, оказалась заражённой", - в сообщении Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК.

Как стало известно, в связи с подготовкой к родам она дважды обследовалась в Центральной районной больнице Илийского района, которая впоследствии была закрыта на карантин, поскольку у пациентов данного учреждения был выявлен COVID-19.

Отмечается, что до выявления инфекции осужденная находилась в медицинской части учреждения в условиях изоляции от других осужденных, находящихся на лечении. Видимых симптомов коронавируса (повышенная температура, кашель и другие) у осуждённой не наблюдалось.

Тем не менее после того, как районная больница закрылась на карантин, она наблюдалась в отдельной палате медицинской части на территории колонии, чтобы исключить вероятность заражения других осуждённых. Наличие коронавирусной инфекции выявлено в результате обследования для госпитализации в роддом, после чего она была незамедлительно доставлена бригадой скорой помощи в ЦРБ", - говорится в сообщении.

Осужденных, которые контактировали с этой женщиной, перевели в инфекционный изолятор, у них взяли анализы.

Также сейчас все сотрудники колонии и осужденные проходят обследование на коронавирус. В учреждении усилили санитарно-дезинфекционные меры, медперсонал колонии проводит комплекс обсервационных мероприятий.

В инфекционном изоляторе имеется достаточный запас противовирусных и лекарственных препаратов", - отметили в пресс-службе.

В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания постановлением главного санитарного врача Илийского района в учреждении введен режим карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, личный состав переведён на казарменное положение без возможности выхода за пределы учреждения.

Ранее сообщалось, что в войсковой части в Таразе введен карантин из-за заражения военнослужащих. Также стало известно, что у сотрудника подрядной организации ТОО "Тенгизшевройл" был обнаружен COVID-19. С Тенгизского месторождения продолжается временный вывоз работников ТОО "Тенгизшевройл" и других подрядных организаций.

К настоящему времени в Алматинской области зарегистрировано еще 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в области, из них 10 - в Илийском, 1 - в Енбекшиказахском районах, сообщили в пресс-службе акима региона.

Как стало известно, все заболевшие в Илийском районе находились в близком контакте с ранее выявленными больными. В Енбекшиказахском районе случай выявлен по самообращению, после вызова участкового врача на дом. Заболевшим оказался шестимесячный ребенок.

Всего выявлено 44 контактных лица, которые либо изолированы, либо помещены на домашний карантин, проведена дезинфекционная обработка домашних очагов и подъездов по месту проживания больных. Проводится эпидемиологическое исследование.

Таким образом, по состоянию на 17.50 26 апреля всего в регионе выявлено 97 заболевших коронавирусом, 9 человек выздоровело.

По последним данным в стране коронавирусом заразились 2693 человек, 677 - выздоровели, 25 - скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 203 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,9 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения

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