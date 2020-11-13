В Кокшетау наложили почти 400 штрафов за несоблюдение карантина

Кокшетау. 12 ноября. Kazakhstan Today - 12 мобильных мониторинговых групп работают в Кокшетау по разъяснению карантинно-ограничительных мер и обеспечению контроля за их соблюдением, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики региона, одной из главных задач мониторинговых групп является проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, предпринимателями по действующим санитарным нормам и требованиям.

По словам заместителя акима Кокшетау Уакыта Бейсембаева, акиматом города созданы мониторинговые группы из числа государственных служащих, сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, полиции, представителей общественных объединений, региональной палаты предпринимателей "Атамекен" и волонтеров, которые ежедневно мониторят объекты областного центра на соблюдение карантинных мер. Состав групп периодически обновляется.

Мониторинговыми группами за период с 5 июля по 10 ноября этого года проведены рейдовые проверки на 2365 объектах различных форм собственности по соблюдению режима карантина. По выявленным нарушениям наложено 398 штрафов на сумму более 30 миллионов тенге, в том числе на юридических лиц - 51 штраф на сумму более 16 миллионов тенге, на физических лиц - 347 на сумму более 14 миллионов тенге", - отметил заместитель акима Кокшетау.

Наибольшее количество нарушений карантина зафиксировано на объектах общественного питания и в магазинах. Это несоблюдение санитарных норм, обслуживание персоналом населения без средств индивидуальной защиты.

Напомним, в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией с 13 ноября вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры.

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