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В Костанайской области на границе с РФ возобновил работу санитарный пост

06.10.2020 10180
В Костанайской области на границе с РФ возобновил работу санитарный пост
Костанай. 6 октября. Kazakhstan Today - В Костанайской области, на пропускном пункте "Желкуар", для недопущения распространения коронавирусной инфекции возобновил работу санитарный пост, передает Kazakhstan Today.
 

С 6 октября 2020 года возобновляет работу санитарный пост на пропускном пункте пограничной комендатуры "Желкуар" (Житикаринский район, поселок Мариинский, РФ), с обязательным проведением термометрии и анкетирования прибывающих", - сообщили в областном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

 
Также с сегодняшнего дня возобновляет работу карантинный стационар, организованный в Житикаринском региональном центре для реабилитации инвалидов.
 

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