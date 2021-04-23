В Костанайской области приостановили вакцинацию против COVID-19

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КОСТАНАЙ. 22 АПРЕЛЯ - В Костанайской области вынужденно приостановили вакцинацию. Причина - отсутствие в регионе первого компонента "Спутника V", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В поликлиниках Костанайской области закончилась вакцина против COVID-19. Желающих пройти иммунизацию с каждым днем становится все больше. Как заявили специалисты профильного ведомства, очередная партия вакцины в пути. Она поступит в медицинские учреждения региона в ближайшие дни, сообщает " Хабар 24 ".

Отметим, с начала старта вакцинации в регионе от коронавируса защитились больше 30 тысяч человек.

Вакцина сейчас находится в Нур-Султане. Завтра уже ожидаем поставку на наш склад. Придёт около 5 тысяч доз вакцины в нашу область. 25-26 числа придут около 21 тысячи доз и 28 апреля мы ожидаем 6 тысяч доз", - сообщила Анжела Бексултанова, заместитель руководителя управления здравоохранения области.





По состоянию на 23.59 21 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 297 839 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. По последним данным, 796 383 человек провакцинировано в Казахстане

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