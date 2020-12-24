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В Костанайской области продлили карантин

23.12.2020 14635
В Костанайской области продлили карантин
Костанай. 23 декабря. Kazakhstan Today - Оперативный штаб принял решение продлить карантин в Костанайской области до 5 января с теми же условиями, что действуют сейчас, передает Kazakhstan Today. 

На сегодня Костанайская область находится в "желтой" зоне по эпидситуации с коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 7007 случаев заболевания. Поэтому штаб принял решение сохранить карантинные ограничения и продлить действующее постановления до 5 января. 
 
Как сообщает "Алау", из основных запретов - проведение массовых мероприятий, новогодних утренников и корпоративов. Запрет работы религиозных и культурных объектов.
 

В воскресные дни запрещено движение общественного городского транспорта, кроме такси. Должны приостановить работу объекты торговли непродовольственными товарами, площадью более 2 тысяч квадратных метров, в том числе ТРЦ, крытые рынки, спортивные объекты, парикмахерские, аквапарки и термопарк, бани и сауны, бассейны. Работа общественного питания в воскресные дни разрешена только на вынос или доставку",- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

 
За соблюдением карантинных мер, особенно в предновогодние дни, будут усиленно следить. Аким области указал на слабую работу мониторинговых групп и малое количество выявленных нарушений.
 
Архимед Мухамбетов указал, что дела по тем, кто несколько раз нарушил карантин, будут передавать в суд с требованием приостановить их работу сроком до трех месяцев.
 
По состоянию на 23.59 22 декабря в Казахстане выявлено 148 708 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
 

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