В Костанайской области продлили усиление карантинных мер

Костанай. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области до 30 ноября продлили усиление карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал постановление , согласно которому усиление карантинных мер в области продлевается до 30 ноября.

Также сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что санитарно- эпидемиологическая обстановка не улучшается. Также не снижается количество нарушений со стороны субъектов бизнеса и физических лиц.

Как сообщают " Костанайские новости ", 1 ноября было зарегистрировано 13 заболеваний в сутки, а 20 ноября зарегистрировано 72 случая. Отмечается большой рост - область вошла в "красную зону" по Республике. В связи с этим власти были вынуждены продлить карантинные меры ещё на одну неделю, с 23 по 30 ноября 2020 года.

Уважаемые костанайцы, призываю вас соблюдать все рекомендуемые меры по недопущению распространения КВИ", - сказал Архимед Мухамбетов.

Он подчеркнул, что при ухудшении эпидситуации, возникнет необходимость введения более строгих карантинных мер.

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