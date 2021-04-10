В Костанайской области смягчат карантин

КОСТАНАЙ. 9 АПРЕЛЯ - Главный санврач Костанайской области внес изменения в свое постановление от 4 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ разрешает деятельность религиозных объектов индивидуально, из расчета не менее 4 квадратных метра на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий.

Также разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе.

Постановление вступает в силу с 12 апреля.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке

Напомним, с 12 апреля карантин усилят в Карагандинской Алматинской областях.

По состоянию на 23.59 8 апреля в Казахстане зарегистрировано 263 943 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них в Костанайской области - 14 096 (+33).

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