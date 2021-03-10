В Костанайской области смягчают карантин

Костанай. 9 марта. Kazakhstan Today - В Костанае с участием акима области Архимеда Мухамбетова состоялось очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передает Kazakhstan Today.

Об этом в Instagram сообщил глава региона Архимед Мухамбетов.

В ходе заседания штаба была рассмотрена работа мониторинговых групп.

Штабом принято решение ввести следующие послабления с 10 марта:

- разрешить переход на комбинированный формат обучения учащихся 1-5 классов, с соблюдением санитарных требований;

- разрешить работу ТРЦ, торговых сетей, супермаркетов, гипермаркетов без ограничений по времени и во все дни недели, без работы развлекательных зон;

- разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков без ограничений по времени и во все дни недели;

- разрешить работу бань без ограничений по времени и во все дни недели.

Также с 13 марта принято решение проводить спортивные мероприятия со зрителями с заполняемостью 20%.

По состоянию на 23.59 8 марта в Казахстане зарегистрировано 219 325 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 219 325 случаев, из них в Костанайской области - 12 825 (+50).

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