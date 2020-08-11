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В Костанайской области смягчили карантин

10.08.2020, 14:42 24733

Костанай. 10 июля. Kazakhstan Today - Постановлением заместителя главного государственного санврача Костанайской области в регионе смягчен режим карантина, передает Kazakhstan Today.

С 10 августа в области разрешено функционирование непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров с режимом работы с 10.00 до 17.00.

Также открываются скверы и парки, в том числе расположенные на их территории точки торговли. Но пока остаются закрытыми аттракционы, детские игровые площадки, батуты, прокат детских велосипедов и машин. Гулять по паркам разрешается с соблюдением социальной дистанции группами не более 3 человек или членов одной семьи.

Время работы общественного транспорта увеличено с 06.00 до 21.00.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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