В Костанайской области усилят ограничительные меры

Костанай. 5 ноября. Kazakhstan Today - Оперативный штаб Костанайской области принял решение об ужесточении карантинных мер с 9 ноября сроком на две недели, передает Kazakhstan Today.

Областной оперативный штаб объявил, что с 9 ноября на две недели в Костанае установят блокпосты по периметру города, а также в районе автопереходов через государственную границу РК.

Санитарные блокпосты установят в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составит более 10 случаев.

Помимо этого, в регион будет запрещен въезд грузовому транспорту. Для въезда в регион обязательна справка об отрицательном тесте на ПЦР. В случае отсутствия справки придется два дня провести в карантинном госпитале и пройти полное обследование.

Если пассажиры прилетели в Костанайскую область самолетом, они тоже должны иметь ПЦР-справку с отрицательным результатом (не более трех суток с момента выдачи).

В аэропортах и железнодорожных вокзалах запрещено находиться встречающим и провожающим лицам. Пропускать будут только с билетом.

Сократят объем и периодичность железнодорожных перевозок и ограничат передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21.00 до 06.00.

Общественный транспорт по региону будет работать только в будние дни с 06:00 до 20:00. В выходные и праздничные его работу приостановят. Также приостановят работу религиозных объектов и библиотек, музеев.

Кафе и ресторанам разрешат работать с 08.00 до 21.00. В выходные, праздничные дни и после 21.00 объекты питания будут работать на вынос и доставку.

Парикмахерским и SPA-центрам разрешили работать, график работы с 08.00 до 19.00, обязательно по предварительной записи, в выходные они будут закрыты.

Разрешили работать фитнес-центрам, тренажерным залам и спортивно-оздоровительным центрам в только будние дни по предварительной записи, с режимом работы с 08.00 до 19.00.

Запрещен выезд из области спортсменам для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами РК.

При проведении похоронных мероприятий нельзя допускать скопления более 20 человек. Должны присутствовать только члены семьи и ближайшие родственники, с сохранением дистанции не менее двух метров.

Также запрещено проводить совещания (заседания) в очном режиме, только онлайн.

80% сотрудников государственных органов нужно перевести на дистанционный режим.

Ограничения коснулись театров и кинотеатров. Их деятельность на две недели будет приостановлена.

Торговые дома и непродовольственные магазины будут закрываться раньше. Их режим работы с 10.00 до 20.00. А продовольственным магазинам разрешили деятельность с 08.00 до 21.00.

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