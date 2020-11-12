В Костанайской области ужесточают карантин

Костанай. 11 ноября. Kazakhstan Today - В постановление главного санитарного врача Костанайской области внесли изменения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета " Костанайские новости ", в соответствии с новыми требованиями водителям такси и пассажирам обязательны маски.

Работа парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев - с 08.00 до 19.00, по предварительной записи (4 квадратных метра на 1 посетителя).

Продовольственные магазины, в том числе мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты, работают с 08.00 до 21.00

Совещания и заседания проводить можно в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате. Естественно, все саннормы соблюдаются.

Активизировать работу волонтёров, занятых доставкой товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц старше 65 лет и социально защищаемых слоев населения.

Департаменту полиции дается право патрулировать жилой сектор, рынки, торговые объекты, парки, скверы, внутридворовые детские игровые и спортивные площадки, общественный транспорт. Проверять будут соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Участковая служба будет выявлять семейные, коллективные и другие массовые мероприятия. На каждое нарушение будет оформляться рапорт с последующей передачей в санслужбу области. Также полицейские будут контролировать лиц, находящихся на домашнем карантине.

Напомним, в Казахстане со 2 по 8 ноября зарегистрировано 42 летальных исхода вследствие коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день, согласно официальным данным, в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 1899 человек. По состоянию на 23.59 10 ноября в Казахстане выявлено 117 904 заболевших коронавирусом.

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