В Костанайской области вводят режим локдауна

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - В выходные в Костанайской области усилят ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Постановление опубликовано на сайте департамента контроля качества товаров и услуг Костанайской области. Согласно документу, главный санитарный врач области постановил с ноля часов 11 июля 2020 года по ноль часов 13 июля 2020 года на территории Костанайской области установить режим локдауна, в связи с чем жителям запрещается покидать место проживания, за исключением выхода на работу, обращения за медицинской помощью, покупки еды, лекарств и медицинских изделий, выноса мусора, выгула животных и проезда на дачу. Разрешается выходить из дома для поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующими постоянного ухода.

Запрещаются все виды игровой и развлекательной деятельности, деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения акиматами городов).

Приостанавливается деятельность объектов общественного питания, всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания; приостанавливается деятельность всех торговых рынков вне зависимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания.

Приостанавливается деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 11 июля 2020 года.

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