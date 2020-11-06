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В Костанайской области вводят усиленный двухнедельный карантин

05.11.2020 12826
В Костанайской области вводят усиленный двухнедельный карантин
Костанай. 5 ноября. Kazakhstan Today - В целях предотвращения дальнейшего распространения COVID-19, оперативным штабом Костанайской области принято решение об ужесточении карантинных мер с 9 ноября 2020 года, сроком на 2 недели, передает, Kazakhstan Today.
 
За последние дни в Костанайской области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ, сообщает Alau.kz.
 
В связи с этим было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер на территории области с 9 ноября сроком на 2 недели, а именно:
 
- ввести карантин в Костанае с установлением блокпостов по периметру города, а также в районе автопереходов через государственную границу РК;
 
- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;
 
- запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до 2 дней для обследования;
 
- пассажирам авиасообщений, предписывается обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);
 
- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);
 
- сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок (по согласованию с АО "Казакстан темір жолы");
 
- ограничить передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21.00 до 06.00;
 
- разрешить работу общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 до 20.00; приостановить работу общественного транспорта в выходные и праздничные дни;
 
- приостановить деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);
 
- приостановить деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев;
 
- разрешить деятельность объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с ограничением режима работы в будние дни с 08.00 до 21.00, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. Работа после 21.00 только на вынос и доставку, в воскресные, праздничные дни и после 21.00 работа на вынос и доставку;
 
- разрешить деятельность салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги, по предварительной записи с 08.00 до 19.00, в воскресные дни приостановить;
 
- разрешить деятельность фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя с режимом работы с 08.00 до 19.00; в выходные и праздничные дни приостановить;
 
- запретить выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;
 
- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;
 
- запретить проведение совещаний (заседаний) в очном режиме;
 
- перевести работу 80% сотрудников государственных органов, квазигосударственного сектора на дистанционный режим;
 
- ограничить передвижения такси с 21.00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;
 
- приостановление деятельности театров, кинотеатров;
 
- ограничить режим работы с 10.00 до 20.00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.
 
- ограничить режим работы продовольственных магазинов с 08.00 до 21.00;
 
- запретить работу термопарка;
 
- в выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.

 

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