Костанай. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской области зарегистрирован летальный случай от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области зарегистрирован 1 летальный случай от КВИ. Пациент 1945 года рождения", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.





Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, мужчина 1945 года рождения, житель города Житикара поступил с диагнозом пневмония. Пациент находился в боксированной палате интенсивной терапии инфекционного отделения больницы, развернутого для КВИ. Пациент самостоятельно получал кислород.





14 апреля под утро у пациента резко ухудшилось состояние. С пациентом работала бригада реаниматологов, проводились все необходимые реанимационные мероприятия. В 8.30 утра у пожилого человека произошла остановка сердца. На фоне КВИ у мужчины развилась полисемантичная пневмония", - проинформировали в ведомстве.

Всего в Казахстане скончалось от коронавирусной инфекции COVID-19 15 человек.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1267 случаев регистрации коронавируса , из них в Нур-Султане - 291 случай, Алматы - 370 случаев, в Карагандинской области - 80 случаев, Акмолинской области - 79 случаев, Атырауской области - 70 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, в Шымкенте - 40 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 24 случая, Актюбинской области - 12 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 11 случаев, Мангистауской области - 11 случаев, Кызылординской области - 124 случая, Западно-Казахстанской области - 18 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев.

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