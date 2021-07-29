В ковидные реанимации попадает 98% жителей Алматы, не прошедших вакцинацию от коронавируса

АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - Сегодня в инфекционных стационарах Алматы лечение проходят 3943 человека. При этом 98% из них не вакцинировались. Заведующая отделением городской поликлиники №5 Гульзат Байзахова в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций попросила жителей Алматы не затягивать с вакцинацией, так как статистика не радует и город приближается к негативному сценарию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам врача, в реанимациях ковидных госпиталей находятся 267 алматинцев, подключены к ИВЛ - 28, на неинвазивной ИВЛ - 110 человек и еще 103 пациента поддерживают с помощью аппаратов High flow.

Гульзат Байзахова отметила, что на 27 июля в Алматы зарегистрировано 1250 случаев коронавирусной инфекции.

Мы опять отдаём койки под больных коронавирусом, разворачиваем мощности медицины под инфекционные госпитали. Уже сейчас 3943 жителя города находятся в инфекционных стационарах, среди них 215 детей. Кроме того, под ежедневным наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра находятся 7702 пациента. А все потому, что многие до сих пор не вакцинировались, не носят маски", - сказала заведующая отделением.

Байзахова добавила, что вакцины не дают 100-процентной гарантии, что человек не заболеет. Заразиться можно, но в легкой форме.

Да, у нас есть зараженные среди вакцинированных, но это всего 1-2%. Все остальные - это пациенты, не получившие прививки. Не вакцинированные жители в зоне риска, их иммунитет более подвержен мутации вируса", - говорит завотделением.

Если раньше наибольшее число заражений происходило среди лиц старше 60 лет, то в последние недели медики отмечают рост больных среди молодежи и детей. Это связано с появлением нового индийского штамма, который является более контагиозным и имеет более короткий инкубационный период. Г. Байзахова считает, что очень важно вакцинироваться вне зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний. По ее словам, сомневающимся в вакцинации не стоит бояться побочных явлений.

Бывает, что у людей после прививки появляется поствакцинальная реакция. Это умеренная температура и озноб. Также есть местная реакция, когда болит место укола. От иммунитета не зависит, будут ли у человека реакции на прививку или нет. Не зависят от этого титры антител. Достаточно после получения вакцины не мочить место инъекции в течение трех дней, отказаться от посещения бани и сауны, не употреблять алкоголь. Также в этот период нужно избегать физических нагрузок", - сказала Г. Байзахова.

Врач поликлиники также отметила, что принципиальных отличий имеющиеся в Казахстане вакцины не имеют. Все они нацелены на формирование иммунитета.

После получения обоих компонентов вакцины человек получает паспорт вакцинации автоматически, так как данные интегрированы с порталом Электронного правительства. В приложении e-Gov mobile в разделе "Цифровые документы" можно увидеть нужный документ либо получить справку в поликлинике", - пояснила Байзахова.

Заведующая отделением городской поликлиники №5 призвала жителей Алматы прийти в прививочные пункты и получить вакцину. По ее мнению, необходимо ответственно подходить к своему здоровью. Вакцины - это единственное средство, которое способно защитить организм от быстро мутирующих штаммов коронавируса.

Отметим, что в Алматы с 1 февраля по 27 июля первым компонентом вакцинированы 690 711 человек. За прошедшие сутки вакцинирован 5001 горожанин. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 96 553 человека.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек.

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