В лабораториях НЦЭ в Казахстане провели около 2 млн исследований на коронавирус

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - С февраля по декабрь 2020 года по республике в лабораториях Национального центра экспертизы Министерства здравоохранения РК проведено 1,9 млн исследований на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

Из них более 66 тысяч проб были положительными. В среднем в лабораториях НЦЭ за сутки проводились более 5 тысяч исследований . Тестирования проводились в 16 филиалах. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки 485 специалистов по республике были задействованы в исследовании анализов на COVID-19", - сообщает пресс-служба НЦЭ.

Отмечается, что большую работу во время пандемии прошлого года проделали и дезинфекционные службы, которые также без выходных, а при возникновении чрезвычайной ситуации и в круглосуточном режиме, в очагах инфекционных заболеваний осуществляли дезобработку.

Дезинфекционные работы проводились в жилых и офисных помещениях, салонах самолетов, автобусах перевозящих авиапассажиров в карантинные и провизорские центры, а также багаж пассажиров. Кроме того, обработку проходили стационары и центры после выписки выздоровевших больных и контактных людей. За 10 месяцев прошлого года 592 специалиста дезинфекционных отделов обработали около 40 тысяч очагов. На сегодняшний день специалисты НЦЭ продолжают проводить исследования на COVID-19 и обрабатывать очаги", - проинформировали в пресс-службе.

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