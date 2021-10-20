Система Orphus

В Латвии из-за COVID-19 объявили локдаун

19.10.2021, 08:24 33292
РИГА. 18 ОКТЯБРЯ - В Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно решению Совета по кризисному управлению республики, с 20.00 (время совпадает с московским) до 05.00 в стране будет действовать комендантский час. В это время всем жителям Латвии, вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет, запретят выходить из дома, пишет РИА Новости.
 
Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия.

Школы, за исключением первых-третьих классов, переводят на удаленный режим обучения.
 
Как заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, решение о локдауне приняли из-за низких темпов вакцинации.
 

Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - пояснил он.

 
В понедельник Латвия возглавила мировой топ стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1266,4 - это вдвое превышает максимум второй волны.
 
Во вторник решение Совета по кризисному управлению должны одобрить на заседании правительства.
 

Комментарии

новости по теме

135 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алматинской области

20.10.2021, 10:20 62776
135 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области зафиксировано 135 новых случаев заражения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на утро 20 октября в Алматинской области выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе 21 случай среди детей до 14 лет, пять - среди студентов. Темп прироста составил 0,2%.
 
Стоит отметить, что всего в Алматинской области зарегистрировано 54 139 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 40 065 - с симптомами.
 
Темп прироста КВИ по области при сравнении двух недель стоит на одном уровне - 0,3%. На последней неделе отмечается рост в Алакольском, Каратальском, Саркандском районах и городе Текели.
 
Заболеваемость в разрезе регионов области: Аксуский - 1, Балхашский - 6, Енбекшиказахский - 15, Ескельдинский - 2, Жамбылский - 10, Илийский - 3, Карасайский - 4, Каратальский - 8, Кегенский - 2, Кербулакский - 2, Коксуский - 3 , Панфиловский - 14, Талгарский - 9, Уйгурский - 5, Талдыкорган - 44, Текели - 3, Капшагай - 4.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 19 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 921 216 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области. 
 

Сводка эпидситуации в РК: 1683 новых случая заболевания коронавирусом за сутки

20.10.2021, 08:35 88102
Сводка эпидситуации в РК: 1683 новых случая заболевания коронавирусом за сутки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 19 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 921 216 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 180;
 
в городе Алматы – 312;
 
в городе Шымкенте – 40;
 
в Акмолинской области – 129;
 
в Актюбинской области – 54;
 
в Алматинской области – 135;
 
в Атырауской области – 41;
 
в ВКО – 83;
 
в Жамбылской области – 30;
 
в ЗКО – 40;
 
в Карагандинской области – 154;
 
в Костанайской области – 117;
 
в Кызылординской области – 31;
 
в Мангистауской области – 9;
 
в Павлодарской области – 164;
 
в СКО – 139;
 
в Туркестанской области – 25.
 
В Казахстане за сутки 2228 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 864 258 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 19 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 078 657 человек, вторым компонентом - 7 202 907 человек.
 
На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-). Из них: в стационарах находится 8848 пациентов, на амбулаторном лечении – 42 721 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 633 пациента;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 19 октября 2021 года зарегистрировано 11 815 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 18 октября от КВИ+ скончались 18 человек.
 
18 октября 2021 года зафиксировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 237 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 158, летальных случаев - 4979, выздоровевших - 66 753. 
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
 

Число пользователей приложения "Путешествую без COVID-19" превысило 1 млн

19.10.2021, 20:49 198559
Число пользователей приложения "Путешествую без COVID-19" превысило 1 млн
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 19 ОКТЯБРЯ - Число пользователей разработанного Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития приложения "Путешествую без COVID-19" превысило 1 миллион, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Порядка 1 700 000 раз им воспользовались для пересечения границы. Об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.
 
В настоящее время использование приложения "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
 
К приложению подключены 6359 пунктов забора биоматериала: 88 - в Армении, 73 - в Беларуси, 3659 - в России, 1647 - в Казахстане, 199 - в Кыргызстане, 128 - в Таджикистане, 205 - в Узбекистане, 286 - в Азербайджане, 72 - в Молдове.
 
В приложение добавлена функция загрузки и отображения информации о прохождении вакцинации против COVID-19, сделанной в Армении, Узбекистане, Кыргызстане и России. Порядка 12 тысяч граждан уже воспользовались данной возможностью.
 

В ближайшем будущем планируется увеличение количества стран, информацию о прохождении вакцинации на территории которых можно будет загружать в приложение. Также мы планируем добавить функционал по получению и отображению информации о выздоровлении после перенесенного заболевания COVID-19", - отметил Тигран Саркисян.

 

Путешествую без COVID-19" - первый проект ФЦИ ЕАБР. Задача приложения - обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. При этом уникальность архитектуры такова, что при трансграничном информационном обмене не присутствуют персональные данные гражданина. Все сведения остаются только на национальном уровне, где происходило тестирование. Благодаря этому защита персональных данных осуществляется исключительно в соответствии с национальным законодательством.

 
Когда гражданин проходит тестирование в стране отправления, лаборатория отображает эту информацию в национальной системе, и она в виде QR-кода появляется в специальном приложении на мобильном устройстве сдающего анализ. Пользователь, показывающий QR-код для проверки третьим лицам, в том числе контролирующим органам стран ЕАЭС, предоставляет им возможность проверить в режиме реального времени валидность этих QR-кодов. Удостовериться, что результаты тестирования пользователя действительны, могут сотрудники гостиниц, ресторанов, авиакомпаний и т.д., если пользователь предоставляет им QR-код для сканирования.
 
Для загрузки информации о вакцинации в приложении "Путешествую без COVID-19" необходимо перейти в раздел "Вакцинация" и отсканировать QR-код из сертификата вакцинации.
 
Напомним, в конце сентября сообщалось о планах совместить приложение "Путешествую без COVID-19" с ASHYQ. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов