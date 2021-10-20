В Латвии из-за COVID-19 объявили локдаун

РИГА. 18 ОКТЯБРЯ - В Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно решению Совета по кризисному управлению республики, с 20.00 (время совпадает с московским) до 05.00 в стране будет действовать комендантский час. В это время всем жителям Латвии, вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет, запретят выходить из дома, пишет РИА Новости.
Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия.
Школы, за исключением первых-третьих классов, переводят на удаленный режим обучения.
Как заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, решение о локдауне приняли из-за низких темпов вакцинации.
Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - пояснил он.
В понедельник Латвия возглавила мировой топ стран с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1266,4 - это вдвое превышает максимум второй волны.
Во вторник решение Совета по кризисному управлению должны одобрить на заседании правительства.