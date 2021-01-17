В Литве у 79 медработников выявили коронавирус после вакцинации препаратом Pfizer

Вильнюс. 16 января. Kazakhstan Today - Коронавирусную инфекцию выявили у 79 врачей вильнюсской клиники "Сантара", получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer; заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене объяснила причину случившегося, передает Kazakhstan Today.

В клинике "Сантара" 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заражены коронавирусной инфекцией, пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Делфи.

Клиника "Сантара" в пятницу распространила видео, на котором Янчорене объясняет причину случившегося.

Следует сказать, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации. Когда рассматриваем регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск снижается до 20% всего через 12 дней", - рассказывает на видео Янчорене.

Профессор подчеркнула, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к вирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации.

Другими словами, 80% людей, вакцинированных исследуемой вакциной, больше не подвергаются риску заражения. Но 95-процентная эффективность достигается только после второй дозы вакцины. Как известно, вакцинация проводится через три недели, а риск заражения сохраняется семь дней и остается только у 5% вакцинированных", - заявила профессор.

По ее мнению, у заболевших не обязательно будет тяжелая форма коронавирусной инфекции после первой вакцинации, возможна и бессимптомная форма.

Врачи были вакцинированы и проходят тестирование с интервалом от семи до десяти или 14 дней. У большинства нет жалоб как до вакцинации, так и после нее. Продолжался профилактический осмотр, и мы обнаружили, что есть инфицированные", - уточнила профессор.

В клинике "Сантара" решили проверить на антитела врачей с коронавирусом, получивших первую вакцину. По результатам проверки будет принято решение о второй вакцинации, отметила Янчорене.

По данным профессора, в клинике вакцинированы более 4500 человек медперсонала из около 6 тысяч сотрудников. Коронавирус выявлен у 152 врачей, включая вакцинированных. В пятницу лечебное учреждение планирует завершить процесс вакцинации первой дозой вакцины BioNTech и Pfizer.





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