В Мангистау ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарств по 41 наименованию

Актау. 20 июля. Согласно поручению Министерства здравоохранения, в Мангистауской области ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарственных средств по 41 наименованию в оптовых складах и аптеках области, из имеющихся 449 объектов охвачены 307 объектов розничной реализации, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал заместитель начальника департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Ринат Кубатаев, по фактам реализации незарегистрированных лекарственных средств, а также превышениям розничных цен поступило 164 обращения.

По результатам проведенного мониторинга составлено 23 протокола. Из них:

- по 14 фактам незаконного превышения розничных цен на лекарственные средства;

- по 3 фактам незаконного занятия фармацевтической деятельностью, без лицензии;

- по 1 нарушению установленных законодательством РК норм лицензирования.





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