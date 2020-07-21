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В Мангистау ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарств по 41 наименованию

20.07.2020, 21:21 5941
В Мангистау ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарств по 41 наименованию
Актау. 20 июля. Согласно поручению Министерства здравоохранения, в Мангистауской области ежедневно проводится мониторинг на наличие лекарственных средств по 41 наименованию в оптовых складах и аптеках области, из имеющихся 449 объектов охвачены 307 объектов розничной реализации, передает Kazakhstan Today. 
 
Как рассказал заместитель начальника департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Ринат Кубатаев, по фактам реализации незарегистрированных лекарственных средств, а также превышениям розничных цен поступило 164 обращения.
 
По результатам проведенного мониторинга составлено 23 протокола. Из них:
 
- по 14 фактам незаконного превышения розничных цен на лекарственные средства;
 
- по 3 фактам незаконного занятия фармацевтической деятельностью, без лицензии;
 
- по 1 нарушению установленных законодательством РК норм лицензирования.

Ранее стало известно о незаконной реализации лекарств на алматинских рынках. В Туркестанской области женщина незаконно открыла процедурный кабинет. В Нур-Султане владельцы 11 аптек привлечены к ответственности за спекуляцию медикаментами.
 

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