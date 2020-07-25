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В Мангистау на складах ТОО "СК-Фармация" выявлен дефицит по двум видам лекарств

24.07.2020, 19:42 6967
В Мангистау на складах ТОО "СК-Фармация" выявлен дефицит по двум видам лекарств
Актау. 24 июля. Kazakhstan Today - По поручению главы государства для инспектирования эпидемиологической ситуации в регионах заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает сайт главы правительства, в ходе поездки заместитель премьер-министра РК проинспектировал ряд медицинских учреждений области, встретился с медицинскими работниками региона, а также осмотрел склады ТОО "СК-Фармация" на предмет наличия запасов лекарств. 
 
В ходе проверки складов ТОО "СК-Фармация" выявлен дефицит месячного запаса по двум видам лекарственных средств, необходимых для лечения КВИ и пневмонии - дексаметазона и преднизолона. Для решения этого вопроса ТОО "СК-Фармация" поручено совместно с акиматом Мангистауской области провести аудит отгруженных медикаментов в медучреждениях, а также обеспечить в кратчайшие сроки необходимый запас лекарственных препаратов. 
 
Правительственная делегация ознакомилась также с условиями проживания медработников в одной из гостиниц Актау. На сегодня в гостинице размещены специалисты, в том числе 11 откомандированных из других регионов военных врачей.
 
В ходе встречи медики рассказали об условиях проживания и работы, а также о стабильном уменьшении нагрузки в больницах благодаря введенным карантинным мерам в регионе. Заместитель премьер-министра выразил слова благодарности медикам за их неустанный труд на передовой против пандемии. 
 
Ранее Ералы Тугжанов посетил Кызылординскую область, где провел оперативное совещание и проинспектировал ряд областных медицинских учреждений и аптеки.
 
10 июля заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Атыраускую область, где провел экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в регионе. 
 
16 июля заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил столичные медицинские учреждения и проинспектировал ход исполнения указаний президента РК и решений Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.
 

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