В Мангистау на складах ТОО "СК-Фармация" выявлен дефицит по двум видам лекарств

Актау. 24 июля. Kazakhstan Today - По поручению главы государства для инспектирования эпидемиологической ситуации в регионах заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт главы правительства, в ходе поездки заместитель премьер-министра РК проинспектировал ряд медицинских учреждений области, встретился с медицинскими работниками региона, а также осмотрел склады ТОО "СК-Фармация" на предмет наличия запасов лекарств.

В ходе проверки складов ТОО "СК-Фармация" выявлен дефицит месячного запаса по двум видам лекарственных средств, необходимых для лечения КВИ и пневмонии - дексаметазона и преднизолона. Для решения этого вопроса ТОО "СК-Фармация" поручено совместно с акиматом Мангистауской области провести аудит отгруженных медикаментов в медучреждениях, а также обеспечить в кратчайшие сроки необходимый запас лекарственных препаратов.

Правительственная делегация ознакомилась также с условиями проживания медработников в одной из гостиниц Актау. На сегодня в гостинице размещены специалисты, в том числе 11 откомандированных из других регионов военных врачей.

В ходе встречи медики рассказали об условиях проживания и работы, а также о стабильном уменьшении нагрузки в больницах благодаря введенным карантинным мерам в регионе. Заместитель премьер-министра выразил слова благодарности медикам за их неустанный труд на передовой против пандемии.

Ранее Ералы Тугжанов посетил Кызылординскую область, где провел оперативное совещание и проинспектировал ряд областных медицинских учреждений и аптеки.

10 июля заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Атыраускую область, где провел экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в регионе.

16 июля заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил столичные медицинские учреждения и проинспектировал ход исполнения указаний президента РК и решений Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.

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