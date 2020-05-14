В Мангистау сельского акима сняли с должности из-за вспышки COVID-19

Актау. 13 мая. Kazakhstan Today - В Мангистауской области сняли с должности акима села, в котором зарегистрировали больше всего заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За 10 дней в селе Сенек Каракиянского района выявили 23 случая заболевания коронаврусом. Люди заразились на одном из семейных торжеств, сообщает телеканал "Хабар 24".

За несоблюдение сельчанами правил карантина акима отстранили от должности, глава района получил выговор.

На въезде в село установлены контрольно-пропускные пункты, усилена охрана. Бейнеуский и Каракиянский районы лидируют по числу заболевших COVID-19. Коронавирус диагностировали у 129 жителей.

В созданных стационарных организациях против инфекции находятся 112 пациентов. Среди них одна беременная женщина и 28 детей. На сегодняшний день состояние трех пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 26 пациентов - средней тяжести. 16 пациентов были выписаны домой за это время. Ожидается выписка еще 10 пациентов", - рассказала руководитель областного управления здравоохранения Жамал Жаманбаева.





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