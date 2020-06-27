В Мангистауской области в выходные усилят карантин

Актау. 26 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Мангистауской области подписал постановление о введении на территории области дополнительных мер по усилению режима карантина 27 и 28 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Согласно документу, акимам городов и районов, субъектам предпринимательства Мангистауской области 27 и 28 июня 2020 года поручено приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков.
Также поручено приостановить деятельность: торгово-развлекательных центров, торговых домов (центров), за исключением расположенных в них объектов, реализующих продукты питания, лекарственные средства и медицинские изделия; сетевых магазинов, за исключением реализующих продукты питания; продовольственных и непродовольственных рынков, базаров; фитнес-центров (клубов).
Кроме того, запрещен въезд в дома и зоны отдыха на всей территории Мангистауской области. Лицам, находящимся на указанных объектах, рекомендовано соблюдать социальное дистанцирование.
Как сообщалось ранее, в Жанаозене и ряде сел Мангистауской области вводят карантин.
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