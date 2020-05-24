В Мангистауской области продлили карантинные меры, но с послаблениями

Актау. 23 мая. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача Мангистауской области Ергали Сыдыманова на территории региона продлили карантинные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации. Между тем есть ряд послаблений, передает Kazakhstan Today.

Продолжат работу блокпосты на государственной границе, на границе с соседними областями и вокруг городов/районов из числа полицейских, военнослужащих, медицинских работников для проведения бесконтактной термометрии, за исключением блокпостов на въездах в села Курык Каракиянского района и Форт-Шевченко Тупкараганского района. С привлечением сотрудников полиции и военнослужащих действует оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19", - сообщили в МВК по нераспространению коронавируса.

Объектам общественного питания общей вместимостью до 30 посадочных мест, функционирующим на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри здания, разрешена деятельность с 10.00 до 19.00 (без танцевальных площадок) с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима. Торгово-развлекательные центры могут работать с 10.00 до 17.00 без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты, ледовые катки). Объекты по оказанию услуг населению (детские аттракционы на улице и иные объекты), открываются с режимом работы с 10.00 до 21.00 при исключении скопления, длительного и тесного контакта и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Спортивные объекты всех форм собственности (фитнес, йога), без бассейнов с заполняемостью до 30% вновь продолжат работу с 10.00 до 21.00, также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Скотные рынки предоставляют услуги с 10.00 до 17.00.

Организация работы центров обслуживания населения проводится по предварительной записи, с электронной очередью и другими мерами с целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее двух метров, за исключением Бейнеуского района.

Уточняется, что режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению COVID-19.

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