В Мангистауской области разрешили коллективный пятничный намаз

Актау. 4 марта. Kazakhstan Today - Согласно решению заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции с 1 марта в регионах, находящихся на протяжении 7 дней "в зеленой зоне" эпидемиологической ситуации разрешается проведение пятничного намаза с заполняемостью до 30%, из расчета 4 квадратных метров на 1 человека, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба управления по делам религий области.

Однако это не повод для расслабления, к посетителям мечети предъявляются особые требования по совершению пятничной молитвы. В частности: в мечеть обязательно входить в маске; использование специальных антисептиков при входе в мечеть; ритуал омовения проводить дома; сохранять определенное расстояние внутри мечети, не пожимать руки; при молитве расстояние должно быть не менее 1,5 метра, молиться надо в специально отведенном месте; не оставаться в мечети надолго; не посещать мечетей с температурой выше 37 градусов, а также людей с гриппом и другими симптомами; в мечеть желательно нельзя приходить пожилым людям, детям и женщинам старше 65 лет", - отметил руководитель управления по делам религий Мангистауской области Максатбек Маханбетов.

По состоянию на 23.59 3 марта в Казахстане зарегистрировано 215 610 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 215 610 случаев, из них в Мангистауской области - 4253 (+10).

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