В мечетях и церквях Казахстана разрешили проводить коллективные молитвы

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Главный санитарный врач Казахстана разрешил проводить жума намаз и ежедневные православные молитвы во всех мечетях и церквях страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача "О дальнейшем усилении мер по профилактике коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан" от 2 сентября 2021 года №38 разрешено проведение пятничного намаза и ежедневных православных молитв во всех мечетях, храмах и других религиозных объектах страны" - говорится в тексте нового постановления

Как сообщил представитель Духовного управления мусульман Казахстана, жума намаз в теплую погоду будут проходить во дворах мечетей, а при похолодании и осадках - внутри мечетей.

Также другие коллективные религиозные мероприятия, в том числе ежедневные православные молитвы, будут совершаться на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции минимум 4 метра на человека.

В постановлении главного санврача уточняются требования к санитарно-дезинфекционному режиму в религиозных объектах при введении ограничительных мер, в том числе карантина. В частности, в мечетях должны обеспечивать достаточный запас одноразовых медицинских масок, а также дезинфицирующих средств для обработки рук, кожных антисептиков, а также контролировать ношение масок персоналом и священнослужителями в религиозных объектах.

Обязательно входить в молитвенные дома (здания) в маске.

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