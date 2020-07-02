В медорганизации РК отгружают лекарственные средства в достаточном количестве - Бюрабекова

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на экспертном брифинге в СЦК заверила, что в медорганизации Казахстана отгружают лекарственные средства в достаточном количестве, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, по состоянию на текущий момент в медицинские организации республики отгружено 59 наименований лекарственных средств на сумму 128,7 млн тенге. Также в рамках резервов правительства РК закуплены средства индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 6,5 млрд тенге.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории страны, из средств резерва правительства Республики Казахстан выделены денежные средства на общую сумму 18,1 млрд тенге, в том числе: Министерству здравоохранения РК 12,8 млрд тенге; другим ведомствам, и государственным органам, задействованным в мероприятиях, - 5,3 млрд тенге.

Средства направлены на закуп средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Так, в рамках 1-4 резервов правительства РК закуплены средства индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму 6,5 млрд тенге", - отметила Бюрабекова.

По ее информации, с начала эпидемии коронавирусной инфекции Единым дистрибьютором проведено 19 закупочных процедур. Также в рамках уже заключенных договоров закуплены дополнительные объемы лекарств и медицинских изделий для борьбы с КВИ.

К настоящему времени в медицинские организации уже отгружены средства индивидуальной защиты и лекарственные средства на сумму 5,7 млрд тенге: порядка 4 млн трехслойных масок; около 2,4 млн четырехслойных масок; более 4 млн пар перчаток; приблизительно 150 тыс. противочумных костюмов 1-го типа и 5895 стерильных одноразовых комплектов для усиленной защиты.

Кроме того, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией закуплены 59 наименований ЛС на сумму 138,8 млн тенге.

По состоянию на 22 июня 2020 года медицинские организации регионов обеспечены 748 900 противовирусными препаратами (Лопинавир-Ритонавир в количестве 541 920 таблеток и Гидроксихлорохин количестве 206 980 таблеток), включенными в протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции . Данное количество препаратов достаточно для 26 925 пациентов. При этом для 2857 пациентов между регионами идет перераспределение 160 тыс. таблеток Лопинавир-Ритонавир", - информирует пресс-служба Минздрава.

Также сообщается, что сегодняшний день идут процедуры дополнительного закупа с графиком поставки:

до 15 июля 2020 года: 840 000 таблеток Лопинавира-Ритонавира, который позволит охватить 16 тыс. пациентов; 61 300 таблеток Гидроксихлорохина, который позволит охватить 11 тыс. пациентов; 11 тыс. флаконов Ремдесивира, который позволит охватить 1 тыс. пациентов.

до 15 августа 2020 года: 440 960 таблеток Лопинавира-Ритонавира, который позволит охватить 7874 пациентов.

Таким образом, при 17 732 больных, обеспеченность ЛС на 26 925 пациентов. С учетом дополнительного закупа обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов. При этом противовирусная терапия нужна только при среднетяжелом и тяжелом течении, при этом легкие течения составляют около 50%", - говорится в сообщении.

По словам Бюрабековой, в настоящее время в завершающей стадии находится закуп препарата Ремдесивир, недавно включенного в клинический протокол для лечения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в медицинские организации бесперебойно отгружаются 16 видов антибиотиков для лечения COVID-19.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, всего в РК зарегистрировано 41 065 бессимптомных и симптомных случаев COVID-19 в целом. За сутки зарегистрировано 1 604 случаев. Выписаны с выздоровлением - 13 558 больных, за сутки - 550. При этом зарегистрировано 188 летальных случаев. На сегодняшний день продолжают лечение 27 319 больных, в том числе 249 детей. Получают лечение в стационаре - 11 242, на амбулаторном наблюдении - 16 077. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 489 новых случаев с симптомами, прирост составил 2,2%. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Алматы - 86 (2,3%) и Нур-Султане - 56 (1,5%). Наибольший прирост отмечается в ВКО - 52 (6,6%) и Павлодарской области - 43 (5,8%). Бессимптомных случаев за прошедшие сутки - 1115, прирост - 6,0%.

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