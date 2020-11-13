В Минздраве Казахстана рассматривают три перспективных вакцины от коронавируса

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана пока рассматривает возможный закуп трех вакцин от коронавируса, которые в данный момент проходят испытания, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в числе наиболее перспективных мы считаем 3 вакцины, которые проходят третий этап клинических испытаний. Это оксфордская AstraZeneka, вакцина "Спутник-V", а также разрабатывается вакцина в Казахстане, в Научно-исследовательском институте проблем биобезопасности Комитета науки Министерства образования. Уже проведены первые испытания этой вакцины, первый этап пройден. Сейчас реализуется второй этап испытания этой вакцины, и, надеюсь, что в начале следующего года приступим к третьему этапу апробации данной вакцины", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

По предварительным подсчетам, в Казахстане планируют вакцинировать более 2 млн человек, но со временем охват может быть увеличен.

На сегодняшний день в мире разрабатываются 198 вакцин-кандидатов. По 42 из них проводятся клинические исследования на людях.

Выбор вакцины будет определён только после успешных проведённых испытаний, третьего клинического этапа и проведений всех юридических процедур по регистрации вакцины", - заключил Киясов.

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