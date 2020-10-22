В Минздраве назвали регионы, лидирующие по заболеваемости коронавирусом

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране пока остается стабильной, передает Kazakhstan Today.

За последнюю неделю в регионах страны отмечается небольшой рост заболеваемости КВИ на - 14%.

При этом 66% (446 случая из 677) заболеваемости приходится на 6 регионов: города Нур-Султан (93), Алматы (73), Северо-Казахстанскую (82), Восточно-Казахстанскую (80), Павлодарскую (64) и в Атыраускую (54) области", - сказала Ажар Гиният.

Ситуация с распространением COVID-19 в мире, по ее словам, остается напряженной. На данный момент в 215 странах мира зарегистрировано 41 022 518 случаев КВИ, прирост заболеваемости - 1,1. Количество летальных случаев от COVID-19 составило 1 128 931 человек, показатель летальности составил 2,8%.

В этой связи с 6 октября 2020 года усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Так, через автомобильные пункты пропуска государственную границу РК пересекли 73 591 граждан РК и иностранцев, в том числе пассажиров - 21 591, протестировано - 5967, из них у 122 выявлен положительный результат. Международными авиарейсами прибыли 34 446 пассажиров, из них протестировано - 5925, с положительным результатом - 17", - проинформировала вице-министр здравоохранения.

Также она напомнила, что, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, межведомственной комиссией одобрены дополнительные меры усиления на границе - сокращение с 26 октября числа авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией, Республикой Беларусь. С ноября будет сокращено количество рейсов с Турцией.

По данным пресс-службы МЗ РК, для своевременной диагностики районные больницы дооснащены 53 рентген-аппаратами. До 23 октября в регионы будут доставлены 100 передвижных медицинских комплексов.

В регионы отгружено 1500 отечественных ИВЛ-аппаратов. На заводах Казахстана произведены 376 машин скорой помощи, из которых 220 поставлены в регионы страны, ведутся поставки оставшихся 156 единиц", - отметила вице-министр.

Кроме того, по информации Ажар Гиният, в 2020 году по ГОБМП и ОСМС закуплено в три раза больше бесплатных лекарств. Так, если в 2019 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения единым дистрибьютором закупались лекарственные средства и медицинские изделия по 45 нозологиям (в рамках ГОБМП) на сумму 114,6 млрд тенге, то в 2020 году в рамках системы ОСМС покрывается дополнительно 105 нозологий на сумму 27,2 млрд тенге, в рамках ГОБМП - 32 нозологии на сумму 130,3 млрд тенге, то есть достигнуто расширение охвата в 3 раза, до 137.

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