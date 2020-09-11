В Минздраве объяснили необходимость продолжить учёбу в школах в дистанционном формате

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК объяснил, чем обосновано дистанционное обучение в школах и почему оно продолжится до конца первой четверти, передает Kazakhstan Today.

Сохранение онлайн-режима обучения обусловлено следующими причинами. Во-первых, с марта в Казахстане зарегистрировано 2418 случаев коронавирусной инфекции среди детей, из них 98% выздоровели, 34 получают лечение. То есть в формировании закрытых коллективов создается высокий риск передачи инфекции", - сказал министр.

Он отметил, что по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети до 12 лет менее интенсивно, но всё же передают COVID-19. А в возрасте 12 лет и старше играют активную роль в передаче COVID-19 и могут быть источником инфекции для своей семьи, в том числе для лиц группы риска.

Несмотря на установленные требования к школам для очного обучения, мы всё это отлично понимаем, что, если их не соблюдать, не достигается цель по контролю за заболеваемостью коронавирусной инфекцией и при этом понимаем, что обеспечить их полное соблюдение в стенах школы - задача достаточно сложная. Особенно детям младшей школы. Их достаточно сложно удержать на одном месте в течение длительного времени. Более того, концентрация большого количества детей в закрытых помещениях при несоблюдении установленных требований режима карантина имеет критический уровень риска, создающий угрозу распространения заболевания. При регистрации случаев заболеваний в организациях образования число близких контактных также увеличится в разы. Так, например, если заболеет один ученик в классе, то весь класс и преподаватели уходят на 14-дневный карантин только по школе, а ещё есть контакты по семье. А если будет установлено, что заболевший контактировал сейчас с кем-то вне класса, то соответствующий карантин будет наложен и на этих лиц. Таким образом, при регистрации даже одного случая, высокий риск ухода на карантин классами даже школами", - сказал Алексей Цой.

По его словам, международный опыт уже демонстрирует рост заболеваемости в школах с очным обучением. В частности, в Германии на очное обучение перешли в августе, но во многих городах школы закрываются на карантин. В США в нескольких штатах школы закрылись для очного обучения после получения положительного результата теста на КВИ у детей и персонала. В Англии, Франции, Польше десятки школ сообщили о вспышках COVID-19, что побудило одних закрыться, в то время как другие отправили персонал и учеников домой для самоизоляции. В Южной Корее школы возвращаются к дистанционному обучению. Остаются закрытыми для учащихся школ и колледжей и учебные заведения в Индии.

Сегодня ещё рано говорить о стабильной эпидемиологической ситуации школах, так как с 1 сентября ещё не прошёл даже один инкубационный период - 14 дней, чтобы дать оценку ситуации, с учетом онлайн-обучения в дежурных классах и школах численностью до 180 учащихся. Не следует забывать и про ежегодный подъем заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. До 70% заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется среди детей до 14 лет. И дети, перенесшие ОРВИ и грипп, в силу снижения иммунитета, наиболее подвержены риску заражения и заболевания COVID-19. У нас есть негативный опыт, когда мы открывали дежурные группы в детских дошкольных учреждениях и они закрывались в связи с регистрации там коронавирусной инфекции. То есть для нас сейчас очень важный момент - удержать темпы снижения, которые у нас сейчас есть.

Поэтому первую четверть предлагаем сохранить в этом формате. В дальнейшем, когда мы изучим, какая у нас идёт заболеваемость в наших организованных коллективах, мы вынесем данный вопрос на межведомственную комиссию и будем дополнительно рассматривать", - сказал Алексей Цой.

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