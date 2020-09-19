В Минздраве объяснили скачок заболевания пневмонией

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан Багдат Коджахметов рассказал о статистике по коронавирусу и пневмонии, передает Kazakhstan Today.

14 сентября на сайте Coronavirus.kz была опубликована информация о 6853 пациентах, которые вылечились от пневмонии схожей с КВИ, а уже 15 сентября эта цифра составила 26 335 человек. Такой резкий рост произошёл в связи с выгрузкой в базу данных всех пациентов, пролеченных на стационарном, амбулаторном уровне и на дому с 1 августа по 13 сентября. Таким образом, мы также можем констатировать, что число выздоровевших в Казахстане от пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, превысило число заболевших", - разъяснил Коджахметов.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 107 134 больных, 78 за последние сутки с положительным результатом COVID-19. Получают лечение 3835, умерли 1689 граждан.

Вместе с тем из 30 579 вероятных случаев коронавирусной инфекции (ПЦР), вылечено 26 533, умерли - 337 человек, сообщает пресс-служба СЦК.

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