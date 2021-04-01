Система Orphus

В Минздраве ответили на обвинении депутата в провале вакцинации

31.03.2021 7993
В Минздраве ответили на обвинении депутата в провале вакцинации
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Министерстве здравоохранения РК дали пояснение в ответ на запрос от депутата по вакцинации против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня на рынке глобальной конкуренции развернулась масштабная борьба за распределение вакцины от COVID-19. Ряд европейских стран пытается добиться исполнения контрактных обязательств по поставкам вакцины с компаний-производителей, другие принимают меры по ограничению экспорта вакцины в стремлении обеспечить потребности собственного населения, третьи, в целях диверсификации рисков, находятся в поисках новых поставщиков иммунных препаратов", - говорится в ответе Минздрава. 

 
В ведомстве подчеркнули, что Казахстан - одна из стран, которая смогла начать кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции согласно графику - 1 февраля. И в настоящее время продолжается работа по поэтапной вакцинации основных групп риска, включая медиков, силовиков и педагогов. 
 

Правительство предпринимает все меры для обеспечения потребностей населения в вакцине. В этих целях в первую очередь в стране была организована собственная площадка по выпуску вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Параллельно ведется разработка вакцины собственного казахстанского производства, которая после всех этапов клинических испытаний получит доступ к массовому применению. Большая работа проведена в части организации прививочных кабинетов по всей стране, обучению персонала правилам вакцинации от КВИ. На уровне логистики обеспечена холодовая цепь при транспортировке и хранении вакцины", - сообщили в Министерстве здравоохранения. 

 
В Минздраве добавили, что с февраля в регионы страны поставлено 145 тысяч доз вакцины "Спутник V", производится дополнительная поставка 150 тысяч доз. На 31 марта привито более 134 тысячи человек, в том числе более 78 тысяч медицинских работников, 24 тысячи педагогов, 8 тысяч сотрудников силовых структур, 24 тысячи - другие категории граждан. 
 

Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Несмотря на скептическое отношение части общества к вакцинации против среди COVID-19, поэтапная иммунизация дала возможность убедиться в эффективности и качестве применяемой вакцины. В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле планируется поставка 2,5 млн доз. Это позволит до конца первого полугодия охватить иммунизацией от КВИ 6 млн казахстанцев", - добавили в министерстве.

 
Также сообщается, что с апреля планируется максимально расширить группы лиц, подлежащие вакцинации. Для ускорения темпов вакцинации против КВИ приняты меры по задействованию всех прививочных кабинетов для проведения вакцинации, а также для иммунизации лиц в организованных коллективах будут привлечены передвижные/выездные прививочные бригады. 
 

Учитывая опыт вакцинации сезонного гриппа в прошлом году, когда за один месяц удалось привить 2,3 млн человек, возможности для массовой иммунизации у казахстанского здравоохранения имеются", - резюмировали в министерстве.

 
Ранее депутат мажилиса Ирина Унжакова обратилась к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину с заявлением о провале программы по вакцинации населения от коронавируса.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая