В Минздраве ответили на обвинении депутата в провале вакцинации

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Министерстве здравоохранения РК дали пояснение в ответ на запрос от депутата по вакцинации против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на рынке глобальной конкуренции развернулась масштабная борьба за распределение вакцины от COVID-19. Ряд европейских стран пытается добиться исполнения контрактных обязательств по поставкам вакцины с компаний-производителей, другие принимают меры по ограничению экспорта вакцины в стремлении обеспечить потребности собственного населения, третьи, в целях диверсификации рисков, находятся в поисках новых поставщиков иммунных препаратов", - говорится в ответе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан - одна из стран, которая смогла начать кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции согласно графику - 1 февраля. И в настоящее время продолжается работа по поэтапной вакцинации основных групп риска, включая медиков, силовиков и педагогов.

Правительство предпринимает все меры для обеспечения потребностей населения в вакцине. В этих целях в первую очередь в стране была организована собственная площадка по выпуску вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Параллельно ведется разработка вакцины собственного казахстанского производства, которая после всех этапов клинических испытаний получит доступ к массовому применению. Большая работа проведена в части организации прививочных кабинетов по всей стране, обучению персонала правилам вакцинации от КВИ. На уровне логистики обеспечена холодовая цепь при транспортировке и хранении вакцины", - сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве добавили, что с февраля в регионы страны поставлено 145 тысяч доз вакцины "Спутник V", производится дополнительная поставка 150 тысяч доз. На 31 марта привито более 134 тысячи человек, в том числе более 78 тысяч медицинских работников, 24 тысячи педагогов, 8 тысяч сотрудников силовых структур, 24 тысячи - другие категории граждан.

Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Несмотря на скептическое отношение части общества к вакцинации против среди COVID-19, поэтапная иммунизация дала возможность убедиться в эффективности и качестве применяемой вакцины. В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле планируется поставка 2,5 млн доз. Это позволит до конца первого полугодия охватить иммунизацией от КВИ 6 млн казахстанцев", - добавили в министерстве.

Также сообщается, что с апреля планируется максимально расширить группы лиц, подлежащие вакцинации. Для ускорения темпов вакцинации против КВИ приняты меры по задействованию всех прививочных кабинетов для проведения вакцинации, а также для иммунизации лиц в организованных коллективах будут привлечены передвижные/выездные прививочные бригады.

Учитывая опыт вакцинации сезонного гриппа в прошлом году, когда за один месяц удалось привить 2,3 млн человек, возможности для массовой иммунизации у казахстанского здравоохранения имеются", - резюмировали в министерстве.

Ранее депутат мажилиса Ирина Унжакова обратилась к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину с заявлением о провале программы по вакцинации населения от коронавируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства